https://sputnikarabic.ae/20220912/تقرير-يكشف-هوية-رئيس-النظام-السيبراني-الإيراني-1067615224.html
تقرير يكشف هوية رئيس النظام السيبراني الإيراني
تقرير يكشف هوية رئيس النظام السيبراني الإيراني
كشف تقرير صحفي عمن قال إنه رئيس النظام السيبراني الإيراني المسؤول عن شن هجمات إلكترونية ضد أهداف إسرائيلية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T06:52+0000
2022-09-12T06:52+0000
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن "حميد رضا لشكريان البالغ من العمر 61 عامًا هو رئيس النظام السيبراني للحرس الثوري الإيراني، وهي هيئة إيرانية مسؤولة عن الهجمات الإلكترونية ضد أهداف إسرائيلية".وجاء التقرير العبري بناء على معطيات نشرها موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض تضمنت بطاقة هوية المسؤول الإيراني بما في ذلك عنوانه في طهران وعدد من مساعديه.وبحسب "كان": "يقف الحرس الثوري، من بين أمور أخرى، وراء مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "بلاك شادو"، والتي سربت العديد من الملفات والتفاصيل الشخصية للإسرائيليين".وأضافت: "كان هؤلاء المتسللون مسؤولين أيضا عن هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد ألبانيا - مما أدى إلى قطع العلاقات بين إيران والدولة الواقعة في البلقان".وخلال السنوات الأخيرة الماضية، كثّف قراصنة، تقول تل أبيب إنهم محسوبون على إيران، من هجماتهم على أهداف إسرائيلية شملت وزارات ومؤسسات حكومية وشركات تأمين.وتعتبر إسرائيل وإيران كل من الدولة الأخرى عدوها الأول.
https://sputnikarabic.ae/20220628/قراصنة-ينشرون-بيانات-شخصية-لـ-140-ألف-إسرائيلي-1064346271.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
تقرير يكشف هوية رئيس النظام السيبراني الإيراني
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كشف تقرير صحفي عمن قال إنه رئيس النظام السيبراني الإيراني المسؤول عن شن هجمات إلكترونية ضد أهداف إسرائيلية.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن "حميد رضا لشكريان البالغ من العمر 61 عامًا هو رئيس النظام السيبراني للحرس الثوري الإيراني، وهي هيئة إيرانية مسؤولة عن الهجمات الإلكترونية ضد أهداف إسرائيلية".
وجاء التقرير العبري
بناء على معطيات نشرها موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض تضمنت بطاقة هوية المسؤول الإيراني بما في ذلك عنوانه في طهران وعدد من مساعديه.
وبحسب "كان": "يقف الحرس الثوري، من بين أمور أخرى، وراء مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "بلاك شادو"، والتي سربت العديد من الملفات والتفاصيل الشخصية للإسرائيليين".
وأضافت: "كان هؤلاء المتسللون مسؤولين أيضا عن هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد ألبانيا - مما أدى إلى قطع العلاقات بين إيران والدولة الواقعة في البلقان".
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، كثّف قراصنة
، تقول تل أبيب إنهم محسوبون على إيران، من هجماتهم على أهداف إسرائيلية شملت وزارات ومؤسسات حكومية وشركات تأمين.
وتعتبر إسرائيل وإيران كل من الدولة الأخرى عدوها الأول.