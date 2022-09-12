https://sputnikarabic.ae/20220912/جرافات-لنقل-الزوار-الإيرانيين-من-منفذ-حدودي-عراقي-فيديو-1067627957.html
جرافات لنقل الزوار الإيرانيين من منفذ حدودي عراقي... فيديو
جرافات لنقل الزوار الإيرانيين من منفذ حدودي عراقي... فيديو
لجأت السلطات العراقية إلى نقل الزوار الإيرانيين بجرافات لحضور أربعينية الإمام الحسين، وسط شكاوى من ضعف الخدمات، واضطرار عدد من الزوار للعودة إلى بلدهم وعدم... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T09:44+0000
2022-09-12T09:44+0000
2022-09-12T09:48+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103646/16/1036461664_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_58f2d3378215477405337434155a12f5.jpg
وقالت شبكة "رووداو" الكردية العراقية إنه جرى نقل الزوار الإيرانيين في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة عبر الجرافات.ونقلت عن زائر إيراني قرر العودة إلى بلده وعدم إكمال الزيارة، قوله: "لا توجد سيارات لنقلنا، ولا توجد خدمات، مات البعض بسبب العطش والجوع، ونام آخرون في المزابل... هل ذل الإيرانيون لدرجة المبيت في مزابل العراقيين؟".وكانت إيران قد أرسلت 100 حافلة لنقل الزوار من المنافذ الحدودية مع العراق، فيما دعا مركز أربعينية الإمام الحسين في إيران الزوار إلى العودة والتراجع عن إكمال الزيارة، على خلفية الازدحام الكبير على الحدود العراقية، معتبرا أنه لا مؤشرات على حل هذه المشكلة.من جانبه، قال محافظ مقاطعة سنندج الإيرانية، إسماعيل زراعي كوشا "في النقاط المواجهة لنا في مناطق الإقليم والعراق، لا توجد للأسف اللوازم والبنى التحتية اللازمة لنقل الزوار".وتحاول السلطات العراقية بذل ما بوسعها لتمكين دخول سلس للزوار الإيرانيين دون أن تتمكن من تقليل الزحام على المنافذ الحدودية.وتستعد كربلاء لاحتضان الزائرين للاحتفال بذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد، حيث يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى المدينة العراقية لإحياء المناسبة التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم، وذلك يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103646/16/1036461664_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_87f0b31dd59dcb1affd142764c4abf71.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
جرافات لنقل الزوار الإيرانيين من منفذ حدودي عراقي... فيديو
09:44 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 09:48 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
لجأت السلطات العراقية إلى نقل الزوار الإيرانيين بجرافات لحضور أربعينية الإمام الحسين، وسط شكاوى من ضعف الخدمات، واضطرار عدد من الزوار للعودة إلى بلدهم وعدم إكمال الزيارة.
وقالت شبكة
"رووداو" الكردية العراقية إنه جرى نقل الزوار الإيرانيين في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة عبر الجرافات.
ونقلت عن زائر إيراني قرر العودة إلى بلده وعدم إكمال الزيارة، قوله: "لا توجد سيارات لنقلنا، ولا توجد خدمات، مات البعض بسبب العطش والجوع، ونام آخرون في المزابل... هل ذل الإيرانيون لدرجة المبيت في مزابل العراقيين؟".
وكانت إيران قد أرسلت 100 حافلة لنقل الزوار من المنافذ الحدودية مع العراق، فيما دعا مركز أربعينية الإمام الحسين في إيران الزوار إلى العودة والتراجع عن إكمال الزيارة، على خلفية الازدحام الكبير على الحدود العراقية، معتبرا أنه لا مؤشرات على حل هذه المشكلة.
من جانبه، قال محافظ مقاطعة سنندج الإيرانية، إسماعيل زراعي كوشا "في النقاط المواجهة لنا في مناطق الإقليم والعراق، لا توجد للأسف اللوازم والبنى التحتية اللازمة لنقل الزوار".
وتحاول السلطات العراقية
بذل ما بوسعها لتمكين دخول سلس للزوار الإيرانيين دون أن تتمكن من تقليل الزحام على المنافذ الحدودية.
وتستعد كربلاء لاحتضان الزائرين للاحتفال بذكرى أربعينية الإمام الحسين
حفيد النبي محمد، حيث يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى المدينة العراقية لإحياء المناسبة التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم، وذلك يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.