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https://sputnikarabic.ae/20220912/جعجع-عقب-اجتماع-تكتل-الجمهورية-القوية-لن-نصوت-على-مشروع-موازنة-2022-1067649300.html
جعجع عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية: لن نصوت على مشروع موازنة 2022
جعجع عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية: لن نصوت على مشروع موازنة 2022
أعلن سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" عدم التصويت على مشروع موازنة لبنان للعام الجاري 2022. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T16:35+0000
2022-09-12T16:35+0000
أخبار لبنان
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وحسب ما نشره جعجع بحسابه في موقع "تويتر"، عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، فقد أكد عدم التصويت على مشروع الموازنة للعام الجاري.وعلل جعجع عدم موافقتهم على التصويت بأنه لا فرق بين تلك الموازنة وموازنات الأعوام السابقة.وأبدى جعجع حرص التكتل على التعاون مع صندوق النقد الدولي، إلا أنه أكد أن الموازنة لا توازي حجم الأزمات التي يمر بها لبنان.وقال: "حريصون على تعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي، إلا أنّ هذه الموازنة أقرب إلى "ورقة دكنجي" وليس إلى موازنة بلد يمر بكل هذه الأزمات".وكان جعجع قد أكد أنه وبعد التشاور مع حزبي "الكتائب" و"الأحرار"، لن يحضروا اجتماع الـ14 من سبتمبر/ أيلول الجاري.وقال: "في موضوع جلسة مجلس النواب يوم 14 أيلول، أعتقد أنه لا يوجد سوء نية في هذا الموضوع، ولكن شاءت الظروف أن يكون هذا اليوم هو يوم ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، وعلى الجميع أن يدرك مشاعرنا بهذا الخصوص".وتمنى جعجع على رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة "أن يأخذ خطوة إلى الأمام ويؤجل موعد هذه الجلسة إلى يوم آخر".
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

جعجع عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية: لن نصوت على مشروع موازنة 2022

16:35 GMT 12.09.2022
© AFP 2022سمير جعجع
سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022
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أعلن سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" عدم التصويت على مشروع موازنة لبنان للعام الجاري 2022.
وحسب ما نشره جعجع بحسابه في موقع "تويتر"، عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، فقد أكد عدم التصويت على مشروع الموازنة للعام الجاري.
وعلل جعجع عدم موافقتهم على التصويت بأنه لا فرق بين تلك الموازنة وموازنات الأعوام السابقة.

وقال: لن نصوت على مشروع الموازنة لعام 2022، فالموازنة الحالية شبيهة بالموازنات السابقة من دون خطة إنقاذ واضحة وبالتالي لن نناقش هذه الموازنة.

وأبدى جعجع حرص التكتل على التعاون مع صندوق النقد الدولي، إلا أنه أكد أن الموازنة لا توازي حجم الأزمات التي يمر بها لبنان.
وقال: "حريصون على تعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي، إلا أنّ هذه الموازنة أقرب إلى "ورقة دكنجي" وليس إلى موازنة بلد يمر بكل هذه الأزمات".

وأكد أن "حكومة تصريف الأعمال لديها مسؤولية كبيرة من ناحية الغاز والنفط والحكومة الحالية عليها أيضاً مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الحدود".

وكان جعجع قد أكد أنه وبعد التشاور مع حزبي "الكتائب" و"الأحرار"، لن يحضروا اجتماع الـ14 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال: "في موضوع جلسة مجلس النواب يوم 14 أيلول، أعتقد أنه لا يوجد سوء نية في هذا الموضوع، ولكن شاءت الظروف أن يكون هذا اليوم هو يوم ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، وعلى الجميع أن يدرك مشاعرنا بهذا الخصوص".
وتمنى جعجع على رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة "أن يأخذ خطوة إلى الأمام ويؤجل موعد هذه الجلسة إلى يوم آخر".
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