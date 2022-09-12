https://sputnikarabic.ae/20220912/جعجع-عقب-اجتماع-تكتل-الجمهورية-القوية-لن-نصوت-على-مشروع-موازنة-2022-1067649300.html

جعجع عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية: لن نصوت على مشروع موازنة 2022

جعجع عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية: لن نصوت على مشروع موازنة 2022

أعلن سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" عدم التصويت على مشروع موازنة لبنان للعام الجاري 2022. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T16:35+0000

2022-09-12T16:35+0000

2022-09-12T16:35+0000

أخبار لبنان

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وحسب ما نشره جعجع بحسابه في موقع "تويتر"، عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، فقد أكد عدم التصويت على مشروع الموازنة للعام الجاري.وعلل جعجع عدم موافقتهم على التصويت بأنه لا فرق بين تلك الموازنة وموازنات الأعوام السابقة.وأبدى جعجع حرص التكتل على التعاون مع صندوق النقد الدولي، إلا أنه أكد أن الموازنة لا توازي حجم الأزمات التي يمر بها لبنان.وقال: "حريصون على تعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي، إلا أنّ هذه الموازنة أقرب إلى "ورقة دكنجي" وليس إلى موازنة بلد يمر بكل هذه الأزمات".وكان جعجع قد أكد أنه وبعد التشاور مع حزبي "الكتائب" و"الأحرار"، لن يحضروا اجتماع الـ14 من سبتمبر/ أيلول الجاري.وقال: "في موضوع جلسة مجلس النواب يوم 14 أيلول، أعتقد أنه لا يوجد سوء نية في هذا الموضوع، ولكن شاءت الظروف أن يكون هذا اليوم هو يوم ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، وعلى الجميع أن يدرك مشاعرنا بهذا الخصوص".وتمنى جعجع على رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة "أن يأخذ خطوة إلى الأمام ويؤجل موعد هذه الجلسة إلى يوم آخر".

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