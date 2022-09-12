جعجع عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية: لن نصوت على مشروع موازنة 2022
© AFP 2022سمير جعجع
© AFP 2022
أعلن سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" عدم التصويت على مشروع موازنة لبنان للعام الجاري 2022.
وحسب ما نشره جعجع بحسابه في موقع "تويتر"، عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، فقد أكد عدم التصويت على مشروع الموازنة للعام الجاري.
لن نصوت على مشروع الموازنة لعام 2022، فالموازنة الحالية شبيهة بالموازنات السابقة من دون خطة انقاذ واضحة وبالتالي لن نناقش هذه الموازنة.— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) September 12, 2022
وعلل جعجع عدم موافقتهم على التصويت بأنه لا فرق بين تلك الموازنة وموازنات الأعوام السابقة.
وقال: لن نصوت على مشروع الموازنة لعام 2022، فالموازنة الحالية شبيهة بالموازنات السابقة من دون خطة إنقاذ واضحة وبالتالي لن نناقش هذه الموازنة.
وأبدى جعجع حرص التكتل على التعاون مع صندوق النقد الدولي، إلا أنه أكد أن الموازنة لا توازي حجم الأزمات التي يمر بها لبنان.
حريصون على تعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي، إلا أنّ هذه الموازنة أقرب الى "ورقة دكنجي" وليس إلى موازنة بلد يمر بكل هذه الأزمات.— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) September 12, 2022
وقال: "حريصون على تعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي، إلا أنّ هذه الموازنة أقرب إلى "ورقة دكنجي" وليس إلى موازنة بلد يمر بكل هذه الأزمات".
وأكد أن "حكومة تصريف الأعمال لديها مسؤولية كبيرة من ناحية الغاز والنفط والحكومة الحالية عليها أيضاً مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الحدود".
وكان جعجع قد أكد أنه وبعد التشاور مع حزبي "الكتائب" و"الأحرار"، لن يحضروا اجتماع الـ14 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
نحن بالتشاور مع الرفاق في حزب الكتائب وحزب الأحرار لن نشارك في الجلسة يوم 14 أيلول، ونتمنى على الرئيس نبيه برّي أن يأخذ خطوة إلى الأمام ويؤجل موعد هذه الجلسة إلى يوم آخر.— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) September 12, 2022
وقال: "في موضوع جلسة مجلس النواب يوم 14 أيلول، أعتقد أنه لا يوجد سوء نية في هذا الموضوع، ولكن شاءت الظروف أن يكون هذا اليوم هو يوم ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، وعلى الجميع أن يدرك مشاعرنا بهذا الخصوص".
وتمنى جعجع على رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة "أن يأخذ خطوة إلى الأمام ويؤجل موعد هذه الجلسة إلى يوم آخر".