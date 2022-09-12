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https://sputnikarabic.ae/20220912/جهاز-الأمن-الفيدرالي-يحبط-هجمات-إرهابية-ضد-سلطات-مقاطعة-خيرسون-وأعضاء-حكومة-جمهورية-القرم-1067614889.html
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط هجمات إرهابية ضد سلطات مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة جمهورية القرم
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط هجمات إرهابية ضد سلطات مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة جمهورية القرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الاثنين، إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد سلطات مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة القرم. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T06:35+0000
2022-09-12T06:35+0000
روسيا
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وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا جاء فيه: "في سياق المعلومات المتداولة حاولت الاستخبارات الأوكرانية ارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد المسؤولين في الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة جمهورية القرم".وأضاف البيان: "قام الجهاز بتحديد المنفذين ومراقبة تحركاتهم ونجح الجهاز الأمني بإحباط المخطط الإرهابي المعد من قبلهم بعد تحديد قنوات الاتصال والممولين".وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
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جهاز الأمن الفيدرالي يحبط هجمات إرهابية ضد سلطات مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة جمهورية القرم

06:35 GMT 12.09.2022
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الاثنين، إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد سلطات مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة القرم.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا جاء فيه: "في سياق المعلومات المتداولة حاولت الاستخبارات الأوكرانية ارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد المسؤولين في الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة جمهورية القرم".
وأضاف البيان: "قام الجهاز بتحديد المنفذين ومراقبة تحركاتهم ونجح الجهاز الأمني بإحباط المخطط الإرهابي المعد من قبلهم بعد تحديد قنوات الاتصال والممولين".
وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
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