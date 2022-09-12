https://sputnikarabic.ae/20220912/حقيقة-ما-حدث-في-مقاطعة-خاركوف-1067636045.html
حقيقة ما حدث في مقاطعة خاركوف
حقيقة ما حدث في مقاطعة خاركوف
نناقش في هذه الحلقة: روسيا ترسل بتعزيزات إلى مقاطعة خاركوف؛ عدة دول عربية تسعى لتشكيل اتحاد عالمي لحقوق الإنسان؛ مسيرة احتجاجية شمال غربي القدس رفضا للاعتداءات... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T13:31+0000
2022-09-12T13:31+0000
2022-09-12T13:31+0000
راديو
بلا قيود
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حقيقة ما حدث في مقاطعة خاركوف
حقيقة ما حدث في مقاطعة خاركوف
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر دفع الجيش الروسي وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بتعزيزات عسكرية كبيرة من مدرعات ودبابات وأفراد إلى محور خاركوف، كما أعلنت الوزارة أن القوات الجوية الروسية أغارت على القوات الأوكرانية في المقاطعة وتم القضاء على نحو 250 عسكريًا.حول انسحاب القوات الروسية، في وقت سابق من بعض المناطق في المقاطعة، قال فيتالي غانشيف، رئيس إدارة مقاطعة خاركوف:12 دولة عربية تسعى لتشكيل اتحاد عالمي لحقوق الإنسانتعتزم عدة دول عربية وأجنبية تشكيل اتحاد عالمي لحقوق الإنسان، فهل سيرى هذا المشروع النور أو ستحاربه دول غربية ؟حول هذا الموضوع، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أحمد خازم، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
حقيقة ما حدث في مقاطعة خاركوف
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: روسيا ترسل بتعزيزات إلى مقاطعة خاركوف؛ عدة دول عربية تسعى لتشكيل اتحاد عالمي لحقوق الإنسان؛ مسيرة احتجاجية شمال غربي القدس رفضا للاعتداءات الإسرائيلية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر دفع الجيش الروسي وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بتعزيزات عسكرية كبيرة من مدرعات ودبابات وأفراد إلى محور خاركوف، كما أعلنت الوزارة أن القوات الجوية الروسية أغارت على القوات الأوكرانية في المقاطعة وتم القضاء على نحو 250 عسكريًا.
حول انسحاب القوات الروسية، في وقت سابق من بعض المناطق في المقاطعة، قال فيتالي غانشيف، رئيس إدارة مقاطعة خاركوف:
"إن المسلحين الأوكرانيين قاموا بتجميع كل احتياطياتهم ودفعها إلى مقاطعة خاركوف، وكان عددهم أكثر بنحو 8 مرات من قواتنا، لذلك رأت القيادة العسكرية أنه من الضروري سحب القوات الروسية في اتجاه خاركوف للحفاظ على الجنود، الوضع صعب ومثير للقلق، لأن الأشخاص الذين تمكنوا من الخروج يتحدثون عن أشياء مروعة تحدث في المنطقة، إذ يقوم المرتزقة وهم يركبون سياراتهم بإطلاق النار على الناس في الشوارع، ثم يتم تصوير كل هذا بالكاميرات، والآن الجثث ملقاة في الشوارع، وهذا يعني أنهم يعدّون استفزازاً جديداً، كما شاهدنا ذلك بالفعل في بوتشا".
12 دولة عربية تسعى لتشكيل اتحاد عالمي لحقوق الإنسان
تعتزم عدة دول عربية وأجنبية تشكيل اتحاد عالمي لحقوق الإنسان، فهل سيرى هذا المشروع النور أو ستحاربه دول غربية ؟
حول هذا الموضوع، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أحمد خازم، لـ"بلا قيود":
"في ظل التغيرات الدولية، وبسبب هيمنة بعض الدول على المنظمات الإنسانية والحقوقية، إن كانت التابعة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، كان لا بد من إنشاء اتحاد، وتشكيل رأي عام ضاغط لتصحيح المسار، فنحن بعد أكثر من نصف قرن نلاحظ أن هذه المنظمات لم تعد تعمل وفق مصالح الشعوب، ومثال على ذلك التغيرات المناخية من تصحر وذوبان ثلوج وفياضانات، وأيضا دعم الإرهاب بشكل مباشر، وهذا الاتحاد يضم 12 دولة عربية، إضافة إلى ألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، والسويد، والنرويج، ونوجه دعوة لروسيا عبر منبركم للانضمام إليه، لأنها كانت دائما داعمة للشعوب المناضلة".
التفاصيل في الملف الصوتي...