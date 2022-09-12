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https://sputnikarabic.ae/20220912/حكومة-أرمينيا-باشينيان-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-بوتين-لمناقشة-التصعيد-على-الحدود-مع-أذربيجان-1067659591.html
حكومة أرمينيا: باشينيان يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين لمناقشة التصعيد على الحدود مع أذربيجان
حكومة أرمينيا: باشينيان يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين لمناقشة التصعيد على الحدود مع أذربيجان
أجرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليل الاثنين/الثلاثاء، لاطلاعه على ما حدث على الحدود بين أرمينيا... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T23:03+0000
2022-09-12T23:03+0000
فلاديمير بوتين
نيكول باشينيان
أرمينيا
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وقالت الحكومة الأرمينية في بيان، إن رئيس الوزراء نقل للرئيس الروسي، تفاصيل الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي قامت بها القوات المسلحة الأذربيجانية تجاه أراضي أرمينيا السيادية، والتي بدأت عند منتصف الليل، ورافقها إطلاق نيران من المدفعية والأسلحة الثقيلة.واعتبر نيكول باشينيان تصرفات الجانب الأذربيجاني غير مقبولة. وشدد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية الرد المناسب من المجتمع الدولي.كانت وزارة الدفاع الأرمنية، قالت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، إن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا.وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية استخدمت أيضا الطائرات المسيرة في القصف.وأشارت إلى أنها قامت بالرد المناسب على ما وصفته باستفزازات واسعة النطاق من أذربيجان.على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان.
https://sputnikarabic.ae/20220912/الدفاع-الأرمينية-أذربيجان-تقصف-المدن-الأرمينية-بالمدفعية-1067657875.html
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فلاديمير بوتين, نيكول باشينيان, أرمينيا
فلاديمير بوتين, نيكول باشينيان, أرمينيا

حكومة أرمينيا: باشينيان يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين لمناقشة التصعيد على الحدود مع أذربيجان

23:03 GMT 12.09.2022
© Sputnik . Sergie Gyneev / الانتقال إلى بنك الصور رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،
 رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . Sergie Gyneev
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أجرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليل الاثنين/الثلاثاء، لاطلاعه على ما حدث على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
وقالت الحكومة الأرمينية في بيان، إن رئيس الوزراء نقل للرئيس الروسي، تفاصيل الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي قامت بها القوات المسلحة الأذربيجانية تجاه أراضي أرمينيا السيادية، والتي بدأت عند منتصف الليل، ورافقها إطلاق نيران من المدفعية والأسلحة الثقيلة.
واعتبر نيكول باشينيان تصرفات الجانب الأذربيجاني غير مقبولة. وشدد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية الرد المناسب من المجتمع الدولي.

وبحسب بيان الحكومة الأرمينية اتفق الطرفان على أن يبقيا على اتصال وثيق ومعرفة آخر التطورات أول بأول.

كانت وزارة الدفاع الأرمنية، قالت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، إن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا.
وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية استخدمت أيضا الطائرات المسيرة في القصف.
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وأشارت إلى أنها قامت بالرد المناسب على ما وصفته باستفزازات واسعة النطاق من أذربيجان.
على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان.
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