عربي
https://sputnikarabic.ae/20220912/خبير-عسكريون-أوكرانيون-يكشفون-عن-تسلم-كييف-نسخة-حديثة-من-الرشاش-النازي-إم-جي--42-1067656223.html
خبير: عسكريون أوكرانيون يكشفون عن تسلم كييف نسخة حديثة من الرشاش النازي "إم جي- 42"
خبير: عسكريون أوكرانيون يكشفون عن تسلم كييف نسخة حديثة من الرشاش النازي "إم جي- 42"
عرض عسكريون أوكرانيون، اليوم الإثنين، صوراً كشفوا خلالها عن تسلم كييف نسخة محدثة من رشاش "إم جي-42" الذي يعود للحقبة النازية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T20:17+0000
2022-09-12T20:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103962/06/1039620699_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_e2041fa3044fd00912cabb6aeb9f47f9.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. قال الخبير العسكري والعضو الدائم في نادي إزبورسك، فلاديسلاف شوريغين: "رشاش "إم جي-3 "نسخة حديثة، طورتها ألمانيا على أساس نسخة "إم جي-42" العائدة للحقبة النازية، وقد تم إنتاجه منذ الستينيات وطوال السبعينيات والثمانينات. اليوم يتم إنتاج هذا الرشاش في عدد من الدول، مثل بلجيكا، ويوغوسلافيا أنتجته قبل ذلك، وليس في ألمانيا وحسب. هذا الطراز هو ذات الطراز "إم جي-42 " الذي ساد زمن هتلر، ولكن جرت إعادة تصنيعه فقط. لدينا رشاش مماثل، وهو من طراز كلاشينكوف "بي كي". رشاش "إم جي 42" يمتلك معدل إطلاق أعلى بقليل. أوكرانيا غير قادرة على تصنيع رشاشات مثل كلاشينكوف، وهذا يدفعها إلى استيراد هذه الرشاشات من ألمانيا".وقد أطلق على رشاش "إم جي-42" لقب "المنشار الدائري لهتلر" و "قاطع العظام" بسبب تميزه بالكثافة النارية.يشار إلى أن أحد المتطرفين الأوكرانيين نشر لقطات بوسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يحمل النسخة الحديثة من هذا الرشاش.وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، أكدت في وقت سابق أن برلين نقلت كمية هائلة من الأسلحة إلى كييف، من احتياطي الجيش الألماني، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات بلغت حدها الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20220906/قائد-عسكري-أمريكي-يجب-استغلال-الأزمة-الأوكرانية-لتبني-نهج-الإنكار-المتبادل-1067375938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103962/06/1039620699_115:0:1036:691_1920x0_80_0_0_b4b6fc85e19abc9ce6d6a6dd6b7a0490.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

خبير: عسكريون أوكرانيون يكشفون عن تسلم كييف نسخة حديثة من الرشاش النازي "إم جي- 42"

20:17 GMT 12.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / عسكريون أوكرانيون
عسكريون أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
تابعنا عبرTelegram
عرض عسكريون أوكرانيون، اليوم الإثنين، صوراً كشفوا خلالها عن تسلم كييف نسخة محدثة من رشاش "إم جي-42" الذي يعود للحقبة النازية.
دونيتسك - سبوتنيك. قال الخبير العسكري والعضو الدائم في نادي إزبورسك، فلاديسلاف شوريغين: "رشاش "إم جي-3 "نسخة حديثة، طورتها ألمانيا على أساس نسخة "إم جي-42" العائدة للحقبة النازية، وقد تم إنتاجه منذ الستينيات وطوال السبعينيات والثمانينات. اليوم يتم إنتاج هذا الرشاش في عدد من الدول، مثل بلجيكا، ويوغوسلافيا أنتجته قبل ذلك، وليس في ألمانيا وحسب. هذا الطراز هو ذات الطراز "إم جي-42 " الذي ساد زمن هتلر، ولكن جرت إعادة تصنيعه فقط. لدينا رشاش مماثل، وهو من طراز كلاشينكوف "بي كي". رشاش "إم جي 42" يمتلك معدل إطلاق أعلى بقليل. أوكرانيا غير قادرة على تصنيع رشاشات مثل كلاشينكوف، وهذا يدفعها إلى استيراد هذه الرشاشات من ألمانيا".
وقد أطلق على رشاش "إم جي-42" لقب "المنشار الدائري لهتلر" و "قاطع العظام" بسبب تميزه بالكثافة النارية.
رتل شاحنات للقوات المسلحة الترددية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
قائد عسكري أمريكي: يجب استغلال الأزمة الأوكرانية لتبني نهج "الإنكار المتبادل"
6 سبتمبر, 15:22 GMT
يشار إلى أن أحد المتطرفين الأوكرانيين نشر لقطات بوسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يحمل النسخة الحديثة من هذا الرشاش.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، أكدت في وقت سابق أن برلين نقلت كمية هائلة من الأسلحة إلى كييف، من احتياطي الجيش الألماني، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات بلغت حدها الأقصى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала