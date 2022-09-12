https://sputnikarabic.ae/20220912/خبير-عسكريون-أوكرانيون-يكشفون-عن-تسلم-كييف-نسخة-حديثة-من-الرشاش-النازي-إم-جي--42-1067656223.html
خبير: عسكريون أوكرانيون يكشفون عن تسلم كييف نسخة حديثة من الرشاش النازي "إم جي- 42"
خبير: عسكريون أوكرانيون يكشفون عن تسلم كييف نسخة حديثة من الرشاش النازي "إم جي- 42"
عرض عسكريون أوكرانيون، اليوم الإثنين، صوراً كشفوا خلالها عن تسلم كييف نسخة محدثة من رشاش "إم جي-42" الذي يعود للحقبة النازية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
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دونيتسك - سبوتنيك. قال الخبير العسكري والعضو الدائم في نادي إزبورسك، فلاديسلاف شوريغين: "رشاش "إم جي-3 "نسخة حديثة، طورتها ألمانيا على أساس نسخة "إم جي-42" العائدة للحقبة النازية، وقد تم إنتاجه منذ الستينيات وطوال السبعينيات والثمانينات. اليوم يتم إنتاج هذا الرشاش في عدد من الدول، مثل بلجيكا، ويوغوسلافيا أنتجته قبل ذلك، وليس في ألمانيا وحسب. هذا الطراز هو ذات الطراز "إم جي-42 " الذي ساد زمن هتلر، ولكن جرت إعادة تصنيعه فقط. لدينا رشاش مماثل، وهو من طراز كلاشينكوف "بي كي". رشاش "إم جي 42" يمتلك معدل إطلاق أعلى بقليل. أوكرانيا غير قادرة على تصنيع رشاشات مثل كلاشينكوف، وهذا يدفعها إلى استيراد هذه الرشاشات من ألمانيا".وقد أطلق على رشاش "إم جي-42" لقب "المنشار الدائري لهتلر" و "قاطع العظام" بسبب تميزه بالكثافة النارية.يشار إلى أن أحد المتطرفين الأوكرانيين نشر لقطات بوسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يحمل النسخة الحديثة من هذا الرشاش.وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، أكدت في وقت سابق أن برلين نقلت كمية هائلة من الأسلحة إلى كييف، من احتياطي الجيش الألماني، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات بلغت حدها الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20220906/قائد-عسكري-أمريكي-يجب-استغلال-الأزمة-الأوكرانية-لتبني-نهج-الإنكار-المتبادل-1067375938.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
خبير: عسكريون أوكرانيون يكشفون عن تسلم كييف نسخة حديثة من الرشاش النازي "إم جي- 42"
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عرض عسكريون أوكرانيون، اليوم الإثنين، صوراً كشفوا خلالها عن تسلم كييف نسخة محدثة من رشاش "إم جي-42" الذي يعود للحقبة النازية.
دونيتسك - سبوتنيك. قال الخبير العسكري والعضو الدائم في نادي إزبورسك، فلاديسلاف شوريغين: "رشاش "إم جي-3 "نسخة حديثة، طورتها ألمانيا على أساس نسخة "إم جي-42" العائدة للحقبة النازية، وقد تم إنتاجه منذ الستينيات وطوال السبعينيات والثمانينات. اليوم يتم إنتاج هذا الرشاش في عدد من الدول، مثل بلجيكا، ويوغوسلافيا أنتجته قبل ذلك، وليس في ألمانيا وحسب. هذا الطراز هو ذات الطراز "إم جي-42 " الذي ساد زمن هتلر، ولكن جرت إعادة تصنيعه فقط. لدينا رشاش مماثل، وهو من طراز كلاشينكوف "بي كي". رشاش "إم جي 42" يمتلك معدل إطلاق أعلى بقليل. أوكرانيا غير قادرة على تصنيع رشاشات مثل كلاشينكوف، وهذا يدفعها إلى استيراد هذه الرشاشات من ألمانيا".
وقد أطلق على رشاش "إم جي-42" لقب "المنشار الدائري لهتلر" و "قاطع العظام" بسبب تميزه بالكثافة النارية.
يشار إلى أن أحد المتطرفين الأوكرانيين نشر لقطات بوسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يحمل النسخة الحديثة من هذا الرشاش.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، أكدت في وقت سابق أن برلين نقلت كمية هائلة من الأسلحة إلى كييف، من احتياطي الجيش الألماني، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات بلغت حدها الأقصى.