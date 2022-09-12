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https://sputnikarabic.ae/20220912/دبلوماسي-صيني-بارز-بكين-مستعدة-للعمل-مع-روسيا-لتعزيز-رؤيتهما-المشتركة-لنظام-دولي-أكثر-عدلا-1067643641.html
دبلوماسي صيني بارز: بكين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز رؤيتهما المشتركة لنظام دولي أكثر عدلا
دبلوماسي صيني بارز: بكين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز رؤيتهما المشتركة لنظام دولي أكثر عدلا
قال كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الصين، يانغ جيتشي، اليوم الاثنين، إن بكين مستعدة للعمل مع موسكو لتعزيز المصالح المشتركة ورؤيتهما لنظام دولي أكثر عدلا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T15:27+0000
2022-09-12T15:27+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال يانغ في العاصمة الصينية بكين إن ورحب الدبلوماسي المخضرم، الذي شغل منصب وزير الخارجية الصيني بين عامي 2007 و 2013، بالسفير الروسي لدى الصين المنتهية ولايته، أندريه دينيسوف، وأشاد بإسهامه في العلاقات الروسية الصينية.وأشار يانغ إلى أن هذه العلاقة كانت تتقدم بثبات على المسار الصحيح في عهد الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، إذ يدعم البلدان بعضهما البعض في تأمين مصالحهما الخاصة والتعاون على المستوى الدولي.من ناحيته، قال أندريه دينيسوف، إنه تابع شخصيا الإنجازات الهائلة التي حققتها الصين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار العشرين عاما الماضية، وتعهد بأنه على استعداد لمواصلة الإسهام في تنمية العلاقات الثنائية، وفقا لمحطة "CGTN" الصينية الحكومية.
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الصين, روسيا, العالم

دبلوماسي صيني بارز: بكين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز رؤيتهما المشتركة لنظام دولي أكثر عدلا

15:27 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / FREDERIC J. BROWNمدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية المركزية للصين، يانغ جيتشي
مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية المركزية للصين، يانغ جيتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية المركزية للصين، يانغ جيتشي
© AFP 2022 / FREDERIC J. BROWN
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قال كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الصين، يانغ جيتشي، اليوم الاثنين، إن بكين مستعدة للعمل مع موسكو لتعزيز المصالح المشتركة ورؤيتهما لنظام دولي أكثر عدلا.
بكين - سبوتنيك. وقال يانغ في العاصمة الصينية بكين إن
"بلاده مستعدة للعمل مع روسيا لإغناء التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع روسيا بمعنى جديد، وحماية مصالحهما المشتركة، وتعزيز نظام عالمي أكثر عدلا وعقلانية".
ورحب الدبلوماسي المخضرم، الذي شغل منصب وزير الخارجية الصيني بين عامي 2007 و 2013، بالسفير الروسي لدى الصين المنتهية ولايته، أندريه دينيسوف، وأشاد بإسهامه في العلاقات الروسية الصينية.
وأشار يانغ إلى أن هذه العلاقة كانت تتقدم بثبات على المسار الصحيح في عهد الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، إذ يدعم البلدان بعضهما البعض في تأمين مصالحهما الخاصة والتعاون على المستوى الدولي.
من ناحيته، قال أندريه دينيسوف، إنه تابع شخصيا الإنجازات الهائلة التي حققتها الصين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار العشرين عاما الماضية، وتعهد بأنه على استعداد لمواصلة الإسهام في تنمية العلاقات الثنائية، وفقا لمحطة "CGTN" الصينية الحكومية.
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