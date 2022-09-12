https://sputnikarabic.ae/20220912/دبي-تطلق-خطة-إسكانية-لتوفير-أكثر-من-15-ألف-مسكن-لمواطني-الإمارة-1067619931.html
دبي تطلق خطة إسكانية لتوفير أكثر من 15 ألف مسكن لمواطني الإمارة
دبي تطلق خطة إسكانية لتوفير أكثر من 15 ألف مسكن لمواطني الإمارة
أطلق ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي خلال الأربع السنوات المقبلة. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T08:21+0000
2022-09-12T08:21+0000
2022-09-12T08:21+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053609021_0:96:924:616_1920x0_80_0_0_f30179a7d30f2e12e4b47f8509fdd391.jpg
ونقل موقع "الإمارات نيوز" عن حمدان آل مكتوم، قوله إن ملف إسكان المواطنين يشرف عليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتابعه بنفسه مع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المال.وأكد حمدان آل مكتوم أن الهدف من وراء هذه الخطة ليس توفير مسكن للمواطنين فحسب، بل توفير أحياء متكاملة وجودة حياة ومنظومة اجتماعية تضمن الاستقرار لكافة الأسر، مشيرا إلى أنه "سيتم خلال الأشهر المقبلة إطلاق مجموعة من المشاريع المجتمعية ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية".تستعد الإمارات لاستضافة نحو مليون مشجع من جماهير مونديال قطر 2022، الذين اختاروا الإقامة في دبي وعدد من مدن الدولة.وذكرت صحيفة "البيان" أن هؤلاء المشجعين اختاروا الإقامة في الإمارات للاستمتاع بفترة ما بين المباريات مع إمكانية التوجه إلى قطر يوم المباراة والعودة مباشرة نتيجة لتوفر أكثر من 40 رحلة يومية من دبي إلى الدوحة.كما أن الإمارات ستكون وجهة مفضلة لعدد من المنتخبات لإقامة معسكراتها وخوض مباريات ودية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053609021_91:0:912:616_1920x0_80_0_0_57d8b28e7d96f50a7d66d5f2b98f36c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
دبي تطلق خطة إسكانية لتوفير أكثر من 15 ألف مسكن لمواطني الإمارة
تابعنا عبر
أطلق ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي خلال الأربع السنوات المقبلة.
ونقل موقع
"الإمارات نيوز" عن حمدان آل مكتوم، قوله إن ملف إسكان المواطنين يشرف عليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتابعه بنفسه مع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المال.
وأكد حمدان آل مكتوم أن الهدف من وراء هذه الخطة ليس توفير مسكن للمواطنين فحسب، بل توفير أحياء متكاملة وجودة حياة ومنظومة اجتماعية تضمن الاستقرار لكافة الأسر، مشيرا إلى أنه "سيتم خلال الأشهر المقبلة إطلاق مجموعة من المشاريع المجتمعية ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية".
تستعد الإمارات لاستضافة نحو مليون مشجع
من جماهير مونديال قطر 2022، الذين اختاروا الإقامة في دبي وعدد من مدن الدولة.
وذكرت صحيفة "البيان" أن هؤلاء المشجعين اختاروا الإقامة في الإمارات للاستمتاع بفترة ما بين المباريات مع إمكانية التوجه إلى قطر يوم المباراة والعودة مباشرة نتيجة لتوفر أكثر من 40 رحلة يومية من دبي إلى الدوحة.
كما أن الإمارات ستكون وجهة مفضلة لعدد من المنتخبات لإقامة معسكراتها وخوض مباريات ودية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.