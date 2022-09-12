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https://sputnikarabic.ae/20220912/درع-تي---72-لا-يمكن-اختراقه-معلومات-عن-الدبابة-الروسية-الخارقة-1067629602.html
درع "تي - 72" لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة
درع "تي - 72" لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة
رغم مرور عقود على أول نسخة منها، إلا أن النسخ المطورة من الدبابة "تي - 72" أصبحت قادرة على مواصلة القتال بفاعلية والتصدي لأحدث قذائف وصواريخ الغرب المضادة... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T10:08+0000
2022-09-12T10:08+0000
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وبعد تزويد الدبابة بنظام إطلاق ناري متطور ومدفع محسن، أصبح بإمكان طاقمها تحديد الأهداف المعادية وإصابتها بدقة في أثناء الثبات والحركة، إضافة إلى وسائل الرؤية المتطورة التي منحتها القدرة على العمل ليلا ونهارا.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

درع "تي - 72" لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة

10:08 GMT 12.09.2022
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رغم مرور عقود على أول نسخة منها، إلا أن النسخ المطورة من الدبابة "تي - 72" أصبحت قادرة على مواصلة القتال بفاعلية والتصدي لأحدث قذائف وصواريخ الغرب المضادة للدروع ومنافسة أحدث دباباته، كما يقول تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وبعد تزويد الدبابة بنظام إطلاق ناري متطور ومدفع محسن، أصبح بإمكان طاقمها تحديد الأهداف المعادية وإصابتها بدقة في أثناء الثبات والحركة، إضافة إلى وسائل الرؤية المتطورة التي منحتها القدرة على العمل ليلا ونهارا.
درع تي - 72 لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة - سبوتنيك عربي
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Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:29 GMT
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