https://sputnikarabic.ae/20220912/درع-تي---72-لا-يمكن-اختراقه-معلومات-عن-الدبابة-الروسية-الخارقة-1067629602.html
درع "تي - 72" لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة
درع "تي - 72" لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة
رغم مرور عقود على أول نسخة منها، إلا أن النسخ المطورة من الدبابة "تي - 72" أصبحت قادرة على مواصلة القتال بفاعلية والتصدي لأحدث قذائف وصواريخ الغرب المضادة... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T10:08+0000
2022-09-12T10:08+0000
2022-09-12T10:08+0000
انفوجرافيك
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وبعد تزويد الدبابة بنظام إطلاق ناري متطور ومدفع محسن، أصبح بإمكان طاقمها تحديد الأهداف المعادية وإصابتها بدقة في أثناء الثبات والحركة، إضافة إلى وسائل الرؤية المتطورة التي منحتها القدرة على العمل ليلا ونهارا.
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انفوجرافيك, инфографика
درع "تي - 72" لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة
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رغم مرور عقود على أول نسخة منها، إلا أن النسخ المطورة من الدبابة "تي - 72" أصبحت قادرة على مواصلة القتال بفاعلية والتصدي لأحدث قذائف وصواريخ الغرب المضادة للدروع ومنافسة أحدث دباباته، كما يقول تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وبعد تزويد الدبابة بنظام إطلاق ناري متطور ومدفع محسن، أصبح بإمكان طاقمها تحديد الأهداف المعادية وإصابتها بدقة في أثناء الثبات والحركة، إضافة إلى وسائل الرؤية المتطورة التي منحتها القدرة على العمل ليلا ونهارا.