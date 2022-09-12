https://sputnikarabic.ae/20220912/رئيس-الموساد-أحبطنا-أخيرا-عشرات-الهجمات-الإرهابية-الإيرانية-في-الخارج-1067616257.html

رئيس الموساد: أحبطنا أخيرا عشرات الهجمات الإرهابية الإيرانية في الخارج

رئيس الموساد: أحبطنا أخيرا عشرات الهجمات الإرهابية الإيرانية في الخارج

كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرئيلي (موساد) دافيد برنياع عن إحباط عشرات الهجمات الإيرانية في الخارج، لافتًا إلى أن هجوما في تركيا تم إحباطه "قبل وقت... 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T07:30+0000

2022-09-12T07:30+0000

2022-09-12T07:30+0000

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جاء ذلك في كلمة له خلال ظهور علني نادر في جامعة "ريخمان" (مركز هرتسليا المتعدد التخصصات)، على ما نقلت قناة "كان" الرسمية.وقال برنياع: "أحبطنا في الآونة الأخيرة عشرات الهجمات الإرهابية في الخارج. في قبرص، تم إحباط محاولة هجوم على رجال أعمال إسرائيليين، في تركيا على رجل أعمال محلي ودبلوماسي، وفي كولومبيا وأماكن أخرى حول العالم".وأضاف: "في جميع هذه الأحداث تم القبض على المتورطين جميعا وبحوزتهم وسائل القتل، ولدى التحقيق معهم كشفوا عن أهداف هجماتهم".وتابع رئيس الموساد: "وقفنا على بعد شعرة من إيذاء أبناء شعبنا (..) أحبطنا بفضل الأتراك هجوما إرهابيا مباشرة قبل الضغط على الزناد".ومضى برنياع: "هذا هو عقد الجهاد العالمي، حقبة شهدت سقوط القاعدة وبدايات استعادتها. إيران كانت غائبة عن الحديث عن الإرهاب، لكن الإرهاب الإيراني كان حاضرا على الدوام وشغل العديد من رجال الموساد وهو حاضر بقوة أكبر في واقع اليوم. الإرهاب جزء لا يتجزأ من التهديد الإيراني".ومضى رئيس الموساد مهاجمًا النظام الإيراني: "هذا نظام استند في حكمه إلى التخويف والعنف. ولا شك في أن هذا إرهاب دولة يقوم به ويموله النظام وعلى رأسه الأذرع العملياتية للحرس الثوري - الوحدة 810 التابعة لفيلق القدس ووزارة المخابرات... هذا إرهاب دولة مخطط ومنهجي".

https://sputnikarabic.ae/20220612/صحيفة-تكشف-تفاصيل-إحباط-محاولة-إيرانية-لاستهداف-إسرائيليين-في-تركيا-1063485228.html

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