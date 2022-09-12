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https://sputnikarabic.ae/20220912/رئيس-وزراء-أستراليا-يدافع-عن-حظر-اجتماع-البرلمان-بسبب-وفاة-ملكة-بريطانيا-1067616638.html
رئيس وزراء أستراليا يدافع عن حظر اجتماع البرلمان بسبب وفاة ملكة بريطانيا
رئيس وزراء أستراليا يدافع عن حظر اجتماع البرلمان بسبب وفاة ملكة بريطانيا
دافع رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، اليوم الاثنين، عن بروتكول غامض وقديم يمنع برلمان الدولة من الاجتماع لمدة 15 يوما عقب وفاة ملكة بريطانيا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T07:40+0000
2022-09-12T07:40+0000
أستراليا
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قال البانيز إن نواب البرلمان سيعاودون الاجتماع في 23 سبتمبر/ أيلول، لمناقشة طلب بالتعزية في الملكة إليزابيث الثانية، وهو أقرب موعد يسمح به البروتوكول، بحسب "أسوشيتدبرس".وردا على سؤال بشأن من يقف وراء البروتوكول، أجاب ألبانيز إنه "ساري المفعول منذ فترة طويلة من الزمن".وأضاف: "هناك شيء سيقال لرئيس الوزراء الذي يتبع التقاليد، الذي يتبع البروتوكولات، الذي يتبع النظام. وهذا شيء فعلته لتعريف رئاستي للحكومة، وهي أني أحترم هذه التقاليد".وعلى ما يبدو أن بريطانيا ليس لديها بروتوكول مماثل، حيث من المقرر أن يخاطب تشارلز الثالث، ملك بريطانيا وأستراليا البرلمان البريطاني هذا الأسبوع.ونظرا لأن آخر ملك بريطاني قد توفي في عام 1952، فإن القليل هم من يعرفون البروتوكول الأسترالي. وتوفي ملكان فقط بين هذا التوقيت وعندما اجتمع البرلمان لأول مرة في 1901.
https://sputnikarabic.ae/20220911/أستراليا-تعلن-الـ22-من-سبتمبر-يوم-حداد-وطني-تخليدا-لذكرى-إليزابيث-1067572704.html
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أستراليا, بريطانيا
أستراليا, بريطانيا

رئيس وزراء أستراليا يدافع عن حظر اجتماع البرلمان بسبب وفاة ملكة بريطانيا

07:40 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / Steve Parsonsملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تركب بالمورال فيرن، فيل بوني البالغ من العمر 14 عامًا، في وندسور هوم بارك، غرب لندن، خلال عطلة نهاية الأسبوع في 30 مايو و 31 مايو 2020.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تركب بالمورال فيرن، فيل بوني البالغ من العمر 14 عامًا، في وندسور هوم بارك، غرب لندن، خلال عطلة نهاية الأسبوع في 30 مايو و 31 مايو 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / Steve Parsons
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دافع رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، اليوم الاثنين، عن بروتكول غامض وقديم يمنع برلمان الدولة من الاجتماع لمدة 15 يوما عقب وفاة ملكة بريطانيا.
قال البانيز إن نواب البرلمان سيعاودون الاجتماع في 23 سبتمبر/ أيلول، لمناقشة طلب بالتعزية في الملكة إليزابيث الثانية، وهو أقرب موعد يسمح به البروتوكول، بحسب "أسوشيتدبرس".
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أمس, 06:34 GMT
وردا على سؤال بشأن من يقف وراء البروتوكول، أجاب ألبانيز إنه "ساري المفعول منذ فترة طويلة من الزمن".
وأضاف: "هناك شيء سيقال لرئيس الوزراء الذي يتبع التقاليد، الذي يتبع البروتوكولات، الذي يتبع النظام. وهذا شيء فعلته لتعريف رئاستي للحكومة، وهي أني أحترم هذه التقاليد".
وعلى ما يبدو أن بريطانيا ليس لديها بروتوكول مماثل، حيث من المقرر أن يخاطب تشارلز الثالث، ملك بريطانيا وأستراليا البرلمان البريطاني هذا الأسبوع.
ونظرا لأن آخر ملك بريطاني قد توفي في عام 1952، فإن القليل هم من يعرفون البروتوكول الأسترالي. وتوفي ملكان فقط بين هذا التوقيت وعندما اجتمع البرلمان لأول مرة في 1901.
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