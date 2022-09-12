https://sputnikarabic.ae/20220912/رابطة-الدوري-الإنجليزي-تقرر-استئناف-المباريات-مع-تأجيل-3-لقاءات-1067651579.html
رابطة الدوري الإنجليزي تقرر استئناف المباريات مع تأجيل 3 لقاءات
رابطة الدوري الإنجليزي تقرر استئناف المباريات مع تأجيل 3 لقاءات
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الاثنين، "استكمال مباريات المسابقة بعد تأجيلها حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T17:30+0000
2022-09-12T17:30+0000
2022-09-12T17:30+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وصرحت رابطة "البريميرليج”، في بيان لها، أن "7 مباريات فقط في الجولة الثامنة ستقام بشكل طبيعي الأسبوع المقبل، على أن يتم تأجيل 3 مباريات، بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة إليزابيث الثانية، والتي ستقام في لندن".وحسب البيان، "سيتم تأجيل مباريات تشيلسي ضد ليفربول، ومانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد، إضافة لمباراة برايتون ضد كريستال بالاس والمؤجلة سلفا بسبب احتجاجات عمال السكك الحديدية".وأضافت رابطة الدوري الإنجليزي، في بيانها، أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة في الوقت المناسب".وكانت الرابطة قررت الجمعة الماضي، تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة حتى إشعار آخر، حدادا على الملكة إليزابيث الثانية، معربة عن إشادتها بالملكة إليزابيث، قائلة: "لقد كانت مصدر إلهام وتركت وراءها إرثا مذهلا".وكان من المقرر إقامة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على مدار أيام السبت والأحد والاثنين، ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بعد 6 جولات.وأعلن قصر باكنغهام الخميس الماضي، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز الـ 97 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال".وأُكدت وفاة الملكة وفق البروتوكول المتبع في القصر الملكي، حيث تعلق وثيقة رسمية على السور الخارجي للقصر، من قبل حراس مرتدين الزي الحداد الأسود.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
رابطة الدوري الإنجليزي تقرر استئناف المباريات مع تأجيل 3 لقاءات
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الاثنين، "استكمال مباريات المسابقة بعد تأجيلها حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية
وصرحت رابطة "البريميرليج”، في بيان لها، أن "7 مباريات فقط في الجولة الثامنة ستقام بشكل طبيعي الأسبوع المقبل، على أن يتم تأجيل 3 مباريات، بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة إليزابيث الثانية، والتي ستقام في لندن".
وحسب البيان، "سيتم تأجيل مباريات تشيلسي ضد ليفربول، ومانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد، إضافة لمباراة برايتون ضد كريستال بالاس والمؤجلة سلفا بسبب احتجاجات عمال السكك الحديدية".
وأضافت رابطة الدوري الإنجليزي، في بيانها، أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة في الوقت المناسب".
وكانت الرابطة قررت الجمعة الماضي، تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة حتى إشعار آخر، حدادا على الملكة إليزابيث الثانية، معربة عن إشادتها بالملكة إليزابيث، قائلة: "لقد كانت مصدر إلهام وتركت وراءها إرثا مذهلا".
وكان من المقرر إقامة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على مدار أيام السبت والأحد والاثنين، ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بعد 6 جولات.
وأعلن قصر باكنغهام
الخميس الماضي، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز الـ 97 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال".
وأُكدت وفاة الملكة وفق البروتوكول المتبع في القصر الملكي، حيث تعلق وثيقة رسمية على السور الخارجي للقصر، من قبل حراس مرتدين الزي الحداد الأسود.