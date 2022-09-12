https://sputnikarabic.ae/20220912/زعيم-حزب-مؤيد-لأردوغان-المعارضة-التركية-تنتظر-موافقة-بايدن-لإعلان-مرشحها-1067615885.html
زعيم حزب مؤيد لأردوغان: المعارضة التركية تنتظر موافقة بايدن لإعلان مرشحها
زعيم حزب مؤيد لأردوغان: المعارضة التركية تنتظر موافقة بايدن لإعلان مرشحها
قال دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركي (MHP) والمؤيد الصريح للرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن المعارضة في تركيا لا يمكنها الإعلان عن مرشحها... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T07:11+0000
2022-09-12T07:11+0000
2022-09-12T07:11+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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سبوتنيك. وتابع بهجلي، قائلا: "المعارضة لا يمكنهم أن يقولوا هذا هو مرشحنا دون موافقة بايدن، لا يمكنهم تسمية مرشح دون تقبيل أيدي وأقدام أعداء تركيا، لكن قرارنا واضح يجب إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رجل الأمة القوي".يشار إلى أنه في أواخر فبراير/ شباط الماضي، وقّع قادة ستة أحزاب معارضة تركية، وهي حزب الشعب الجمهوري، وحزب الديمقراطية والتقدم، والحزب الديمقراطي، وحزب المستقبل، والحزب الصالح، وحزب السعادة، إعلانا مشتركا يحدد خطتهم لاستعادة النظام البرلماني، ويستلزم جزء من خطة المعارضة إصلاح النظام الرئاسي الحالي، والذي دخل حيز التنفيذ في 2018 بدعم من أردوغان.وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أن الانتخابات الرئاسة التركية ستجرى في 18 يونيو/حزيران 2023، وأنه لا يمكن للمعارضة تحديد موعد الانتخابات".وأشار الوزير التركي إلى أن هذه الانتخابات ستكون الثانية من نوعها التي سيخوضها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي ستقام العام المقبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
زعيم حزب مؤيد لأردوغان: المعارضة التركية تنتظر موافقة بايدن لإعلان مرشحها
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قال دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركي (MHP) والمؤيد الصريح للرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن المعارضة في تركيا لا يمكنها الإعلان عن مرشحها للانتخابات المقبلة دون موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
سبوتنيك
. وتابع بهجلي، قائلا: "المعارضة لا يمكنهم أن يقولوا هذا هو مرشحنا دون موافقة بايدن، لا يمكنهم تسمية مرشح دون تقبيل أيدي وأقدام أعداء تركيا، لكن قرارنا واضح يجب إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رجل الأمة القوي".
يشار إلى أنه في أواخر فبراير/ شباط الماضي، وقّع قادة ستة أحزاب معارضة تركية، وهي حزب الشعب الجمهوري، وحزب الديمقراطية والتقدم، والحزب الديمقراطي، وحزب المستقبل، والحزب الصالح، وحزب السعادة، إعلانا مشتركا يحدد خطتهم لاستعادة النظام البرلماني، ويستلزم جزء من خطة المعارضة إصلاح النظام الرئاسي الحالي، والذي دخل حيز التنفيذ في 2018 بدعم من أردوغان.
وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل التركي
، بكير بوزداغ، أن الانتخابات الرئاسة التركية ستجرى في 18 يونيو/حزيران 2023، وأنه لا يمكن للمعارضة تحديد موعد الانتخابات".
وأشار الوزير التركي إلى أن هذه الانتخابات ستكون الثانية من نوعها التي سيخوضها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي ستقام العام المقبل.