https://sputnikarabic.ae/20220912/زيلينسكي-يؤكد-انقطاع-التيار-الكهربائي-بشكل-كلي-عن-عدد-من-المقاطعات-في-أوكرانيا-1067613696.html
زيلينسكي يؤكد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا
زيلينسكي يؤكد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا
أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي وجزئي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T02:47+0000
2022-09-12T02:47+0000
2022-09-12T02:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
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زيلينسكيموسكو - سبوتنيك. وكتب زيلينسكي في حسابه على " تويتر": "انقطع التيار الكهربائي بشكل كلي عن مقاطعة خاركوف ومناطق مقاطعة دونيتسك، أما في مناطق زابوروجيه ودنيبرو بيتروفسك وسومي، فهناك مشاكل جزئية".في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بانقطاع التيار الكهربائي، في مناطق بولتافا وسومي ودنيبرو بيتروفسك.
https://sputnikarabic.ae/20220911/زيلينسكي-يقول-إنه-غير-مستعد-الآن-للتفاوض-مع-روسيا-1067612948.html
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فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يؤكد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا
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أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي وجزئي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا.