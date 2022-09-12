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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220912/زيلينسكي-يؤكد-انقطاع-التيار-الكهربائي-بشكل-كلي-عن-عدد-من-المقاطعات-في-أوكرانيا-1067613696.html
زيلينسكي يؤكد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا
زيلينسكي يؤكد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا
أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي وجزئي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T02:47+0000
2022-09-12T02:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
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زيلينسكيموسكو - سبوتنيك. وكتب زيلينسكي في حسابه على " تويتر": "انقطع التيار الكهربائي بشكل كلي عن مقاطعة خاركوف ومناطق مقاطعة دونيتسك، أما في مناطق زابوروجيه ودنيبرو بيتروفسك وسومي، فهناك مشاكل جزئية".في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بانقطاع التيار الكهربائي، في مناطق بولتافا وسومي ودنيبرو بيتروفسك.
https://sputnikarabic.ae/20220911/زيلينسكي-يقول-إنه-غير-مستعد-الآن-للتفاوض-مع-روسيا-1067612948.html
سبوتنيك عربي
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فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يؤكد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا

02:47 GMT 12.09.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
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أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي وجزئي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا.
زيلينسكي
موسكو - سبوتنيك. وكتب زيلينسكي في حسابه على " تويتر": "انقطع التيار الكهربائي بشكل كلي عن مقاطعة خاركوف ومناطق مقاطعة دونيتسك، أما في مناطق زابوروجيه ودنيبرو بيتروفسك وسومي، فهناك مشاكل جزئية".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يقول إنه غير مستعد الآن للتفاوض مع روسيا
أمس, 22:58 GMT
في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بانقطاع التيار الكهربائي، في مناطق بولتافا وسومي ودنيبرو بيتروفسك.
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Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 سبتمبر, 13:37 GMT
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