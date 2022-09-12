https://sputnikarabic.ae/20220912/زيلينسكي-يؤكد-انقطاع-التيار-الكهربائي-بشكل-كلي-عن-عدد-من-المقاطعات-في-أوكرانيا-1067613696.html

زيلينسكي يؤكد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا

زيلينسكي يؤكد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا

أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي وجزئي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T02:47+0000

2022-09-12T02:47+0000

2022-09-12T02:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

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زيلينسكيموسكو - سبوتنيك. وكتب زيلينسكي في حسابه على " تويتر": "انقطع التيار الكهربائي بشكل كلي عن مقاطعة خاركوف ومناطق مقاطعة دونيتسك، أما في مناطق زابوروجيه ودنيبرو بيتروفسك وسومي، فهناك مشاكل جزئية".في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بانقطاع التيار الكهربائي، في مناطق بولتافا وسومي ودنيبرو بيتروفسك.

https://sputnikarabic.ae/20220911/زيلينسكي-يقول-إنه-غير-مستعد-الآن-للتفاوض-مع-روسيا-1067612948.html

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فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا