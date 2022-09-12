https://sputnikarabic.ae/20220912/سفير-قطر-لدى-القاهرة-عن-زيارة-السيسي-للدوحة-تعكس-مستوى-العلاقات-المتميزة-بين-البلدين-1067656591.html
سفير قطر لدى القاهرة عن زيارة السيسي للدوحة: تعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين
سفير قطر لدى القاهرة عن زيارة السيسي للدوحة: تعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين
وصف السفير القطري لدى القاهرة، سالم مبارك آل شافي، زيارة السيسي لبلاده بأنها تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي وصل إليها البلدان. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T20:35+0000
2022-09-12T20:35+0000
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ووفق تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، قال آل شافي، الذي يشغل منصب مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية،: "الزيارة الأولى التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين".وأضاف أن "زيارة الرئيس السيسي إلى قطر، تأتي في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الأخوية بين الدوحة والقاهرة، والتي تكللت بزيارة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمصر في شهر يونيو الماضي، ومحادثات القمة التي أجراها مع الرئيس السيسي".وكان الديوان الأميري القطري، قد أعلن أن الرئيس المصري سيزور الدوحة غدا، الثلاثاء، ويلتقي بالأميرتميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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سفير قطر لدى القاهرة عن زيارة السيسي للدوحة: تعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين
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وصف السفير القطري لدى القاهرة، سالم مبارك آل شافي، زيارة السيسي لبلاده بأنها تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي وصل إليها البلدان.
ووفق تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، قال آل شافي، الذي يشغل منصب مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية،: "الزيارة الأولى التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، تعكس مستوى التميز
الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين".
وأضاف أن
"زيارة الرئيس السيسي إلى قطر، تأتي في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الأخوية بين الدوحة والقاهرة، والتي تكللت بزيارة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمصر في شهر يونيو الماضي، ومحادثات القمة التي أجراها مع الرئيس السيسي".
ولفت إلى أن تلك المحادثات "تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وكان الديوان الأميري القطري، قد أعلن أن الرئيس المصري سيزور الدوحة غدا، الثلاثاء، ويلتقي بالأميرتميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.