https://sputnikarabic.ae/20220912/سماع-دوي-5-انفجارات-في-مقاطعة-خيرسون-1067613430.html
سماع دوي 5 انفجارات في مقاطعة خيرسون
سماع دوي 5 انفجارات في مقاطعة خيرسون
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن ما لا يقل عن 5 انفجارات سمعت في مدينة خيرسون الواقعة في المقاطعة التي تحمل نفس الاسم، ومن المرجح أنها أصوات تعود... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T01:05+0000
2022-09-12T01:05+0000
2022-09-12T01:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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خيرسون - سبوتنيك. وأشار المراسل إلى أن صواريخ الدفاع الجوي وآثارها غير مرئية في السماء، لكن أصوات الانفجارات سمعت.وفي وقت سابق من أمس الأحد، أحبطت قوات الأمن الروسية سلسلة من الهجمات الإرهابية على أراضي منطقة خيرسون، كان من المفترض أن ينفذها أعضاء المنظمات القومية الأوكرانية بإشراف القوات الخاصة الأوكرانية.وقال مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، "نتيجة للإجراءات العملياتية والقتالية التي تم تنفيذها، تم إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية في إقليم خيرسون".وأشار إلى أنه "تم العثور على مخبأ كبير يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20220911/القوات-الروسية-تحبط-هجمات-إرهابية-أعدها-الجيش-الأوكراني-في-منطقة-خيرسون-1067605011.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
سماع دوي 5 انفجارات في مقاطعة خيرسون
01:05 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 01:07 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن ما لا يقل عن 5 انفجارات سمعت في مدينة خيرسون الواقعة في المقاطعة التي تحمل نفس الاسم، ومن المرجح أنها أصوات تعود لمنظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية.
خيرسون - سبوتنيك. وأشار المراسل إلى أن صواريخ الدفاع الجوي وآثارها غير مرئية في السماء، لكن أصوات الانفجارات سمعت
.
وفي وقت سابق من أمس الأحد، أحبطت قوات الأمن الروسية سلسلة من الهجمات الإرهابية
على أراضي منطقة خيرسون، كان من المفترض أن ينفذها أعضاء المنظمات القومية الأوكرانية بإشراف القوات الخاصة الأوكرانية.
وقال مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، "نتيجة للإجراءات العملياتية والقتالية التي تم تنفيذها، تم إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية في إقليم خيرسون".
وأشار إلى أنه "تم العثور على مخبأ كبير يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة".