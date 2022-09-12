https://sputnikarabic.ae/20220912/شولتس-ستكون-لدينا-بنية-تحتية-حديثة-للاستغناء-عن-مصادر-الغاز-الروسية-1067632934.html

شولتس: ستكون لدينا بنية تحتية حديثة للاستغناء عن مصادر الغاز الروسية

شولتس: ستكون لدينا بنية تحتية حديثة للاستغناء عن مصادر الغاز الروسية

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده تتطلع للحصول على بنية تحتية حديثة من أجل الحصول على الغاز المسال من مصادر غير روسية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات شولتس خلال مؤتمر صحفي مع القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في برلين اليوم الاثنين، صرح خلاله قائلا: "سيكون لدينا بنية تحتية حديثة تمكنا من الحصول على الغاز المسال من مصادر أخرى".وأضاف شولتس خلال كلمته، "من الضروري أن نصبح مستقلين عن وسائل الطاقة الروسية ونحقق نجاحا في ذلك، ألمانيا ستستغني عن الفحم الروسي وستحصل عليه من مصادر أخرى بداية من شهر أكتوبر".يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد كافحت للتوصل إلى إجماع كامل، يوم الجمعة الماضي، بشأن سبل حماية السكان من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة التي تهدد بإغراق الملايين في البرد والفقر خلال فصل الشتاء.ولم يتمكن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة من تدقيق الخلافات حول ما إذا كان سيتم فرض حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي الروسي وكيفية ذلك، حيث رفضت المجر الموافقة، قائلة إنها ستفرض ذلك لأنه يتعارض مع مصالح التوريد الخاصة بها.اختلفت دول أخرى حول ما إذا كان يجب تطبيق سقف السعر على روسيا فقط أم على المنتجين الآخرين أيضا، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

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