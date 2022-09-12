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https://sputnikarabic.ae/20220912/صحيفة-ملك-المغرب-سيشارك-في-القمة-العربية-بالجزائر-1067653224.html
صحيفة: ملك المغرب سيشارك في القمة العربية بالجزائر
صحيفة: ملك المغرب سيشارك في القمة العربية بالجزائر
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس سيشارك في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل". 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T18:22+0000
2022-09-12T18:22+0000
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ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية رفيعة، قولها إن "السلطات المغربية أجرت اتصالات مع دول الخليج لإبلاغها بمشاركة الملك شخصيا في قمة الجزائر العربية".وأضافت أن "المغرب عمل بتشجيع من حلفائه الخليجيين على المشاركة على أعلى مستوى في هذا الحدث من أجل ضمان نجاحه".وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة الماضية، إن الجزائر مستعدة لاحتضان قمة عربية تاريخية تجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم.كتب لعمامرة تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" "سعدت بتسليم أولى رسائل الدعوة الموجهة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى أشقائه قادة الدول العربية وتأكيد استعداد الجزائر لاحتضان قمة تاريخية تجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم".وتابع قائلا "ارتياح كبير لمستوى التجاوب وتطلع لمشاركة متميزة في إنجاح هذا الاستحقاق العربي الحاسم صوب مزيد من التضامن والتكامل".وأعلنت السلطات المغربية، الشهر الماضي، أن وزير العدل الجزائري سيزور المملكة لتسليم دعوة حضور القمة العربية المقبلة المقرر عقدها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في الجزائر.وكانت آخر قمة عربية حضرها العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الجزائر عام 2005.يذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي، كما أغلقت لاحقا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.ويقترح المغرب، كحل للنزاع حول إقليم الصحراء، حكما ذاتيا للمحافظات الصحراوية (أقصى جنوب المغرب) مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، وترفض جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
https://sputnikarabic.ae/20220730/في-خطاب-عيد-العرش-العاهل-المغربي-يدعو-إلى-إقامة-علاقات-طبيعية-مع-الجزائر-1065776229.html
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أخبار المغرب اليوم, الجزائر
أخبار المغرب اليوم, الجزائر

صحيفة: ملك المغرب سيشارك في القمة العربية بالجزائر

18:22 GMT 12.09.2022
© AP Photo / Abdeljalil Bounharالعاهل المغربي الملك محمد السادس
العاهل المغربي الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
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كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس سيشارك في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية رفيعة، قولها إن "السلطات المغربية أجرت اتصالات مع دول الخليج لإبلاغها بمشاركة الملك شخصيا في قمة الجزائر العربية".
العاهل المغربي محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
في خطاب عيد العرش.. العاهل المغربي يدعو إلى إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر
30 يوليو, 21:46 GMT
وأضافت أن "المغرب عمل بتشجيع من حلفائه الخليجيين على المشاركة على أعلى مستوى في هذا الحدث من أجل ضمان نجاحه".
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة الماضية، إن الجزائر مستعدة لاحتضان قمة عربية تاريخية تجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم.
كتب لعمامرة تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" "سعدت بتسليم أولى رسائل الدعوة الموجهة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى أشقائه قادة الدول العربية وتأكيد استعداد الجزائر لاحتضان قمة تاريخية تجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم".
وتابع قائلا "ارتياح كبير لمستوى التجاوب وتطلع لمشاركة متميزة في إنجاح هذا الاستحقاق العربي الحاسم صوب مزيد من التضامن والتكامل".
وأعلنت السلطات المغربية، الشهر الماضي، أن وزير العدل الجزائري سيزور المملكة لتسليم دعوة حضور القمة العربية المقبلة المقرر عقدها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في الجزائر.
وكانت آخر قمة عربية حضرها العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الجزائر عام 2005.
يذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي، كما أغلقت لاحقا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.
ويقترح المغرب، كحل للنزاع حول إقليم الصحراء، حكما ذاتيا للمحافظات الصحراوية (أقصى جنوب المغرب) مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، وترفض جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
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