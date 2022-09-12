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https://sputnikarabic.ae/20220912/عملة-إيثريوم-تخضع-لإصلاح-ضخم-وواحد-من-أكبر-التحديثات-في-قطاع-التشفير-1067632367.html
عملة "إيثريوم" تخضع لإصلاح ضخم وواحد من أكبر التحديثات في قطاع التشفير
عملة "إيثريوم" تخضع لإصلاح ضخم وواحد من أكبر التحديثات في قطاع التشفير
يستعد جيش من مبرمجي الكمبيوتر من كافة أنحاء العالم الأسبوع الحالي لإجراء واحدة من أكبر ترقيات البرامج التي شهدها قطاع التشفير، من أجل تقليل استهلاك الطاقة غير... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T11:35+0000
2022-09-12T11:35+0000
اقتصاد
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وأمضى مطورو البرامج سنوات في العمل على إصدار "نسخة" أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من عملة "إيثريوم" المشفرة، التي تدعم نظاما بيئيا بمليارات الدولارات من العملات المشفرة و"الرموز غير القابلة للاستبدال"، والألعاب والتطبيقات الذكية.ويقول الخبراء إن التغيير المتوقع حدوثه بين غد الثلاثاء والخميس، سيخفض استهلاك الطاقة بأكثر من 99 بالمئة، وفقا لوكالة "فرانس برس".والتحول المعروف باسم "الدمج" القادم إلى "إيثريوم" سيعمل على ترقية تقنية "بلوك تشين" الخاصة بها من نموذج استهلاك الطاقة المكثف الذي تستخدمه منافستها، عملة "بيتكوين".ويرجع اختيار اسم "الدمج" إلى أن "إيثيريوم" تتبنى نظام "Beacon Chain PoS".ويأمل المتحمسون أن يحفز "إيثريوم الأكثر مراعاة للبيئة" على تبني أوسع، لا سيما كطريقة لتمكين البنوك من أتمتة المعاملات والعمليات الأخرى.وبالنسبة للمستثمرين والمشهد المبتدئ في مجال العملات الرقمية، فإنهم يرون أنه لن يكون لـ"الدمج" تأثير كبير، ولكن سيكون التأثير الأسوأ على عمال المناجم"، وفقا لشبكة "يورو نيوز".وأوضحوا أن قيمة النسخة القديمة من "إيثيريوم" من المرجح أن تنخفض، وأن المعدات المستخدمة في التعدين لن تعمل مع نموذج "PoS" الجديد.
https://sputnikarabic.ae/20210828/سميح-ساويرس-يقبل-بعملات-بيتكوين-وإيثريوم-داخل-فندقه-الفاخر-في-سويسرا-1049966011.html
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اقتصاد, مجتمع
اقتصاد, مجتمع

عملة "إيثريوم" تخضع لإصلاح ضخم وواحد من أكبر التحديثات في قطاع التشفير

11:35 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS عملات مشفرة منها "البيتكوين" و"إيثيريوم"
 عملات مشفرة منها البيتكوين وإيثيريوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
عملات مشفرة منها "البيتكوين" و"إيثيريوم"
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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يستعد جيش من مبرمجي الكمبيوتر من كافة أنحاء العالم الأسبوع الحالي لإجراء واحدة من أكبر ترقيات البرامج التي شهدها قطاع التشفير، من أجل تقليل استهلاك الطاقة غير الصديقة للبيئة.
وأمضى مطورو البرامج سنوات في العمل على إصدار "نسخة" أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من عملة "إيثريوم" المشفرة، التي تدعم نظاما بيئيا بمليارات الدولارات من العملات المشفرة و"الرموز غير القابلة للاستبدال"، والألعاب والتطبيقات الذكية.
ويقول الخبراء إن التغيير المتوقع حدوثه بين غد الثلاثاء والخميس، سيخفض استهلاك الطاقة بأكثر من 99 بالمئة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
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سميح ساويرس يقبل بعملات "بيتكوين" و"إيثريوم" داخل فندقه الفاخر في سويسرا
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والتحول المعروف باسم "الدمج" القادم إلى "إيثريوم" سيعمل على ترقية تقنية "بلوك تشين" الخاصة بها من نموذج استهلاك الطاقة المكثف الذي تستخدمه منافستها، عملة "بيتكوين".
ويرجع اختيار اسم "الدمج" إلى أن "إيثيريوم" تتبنى نظام "Beacon Chain PoS".
ويأمل المتحمسون أن يحفز "إيثريوم الأكثر مراعاة للبيئة" على تبني أوسع، لا سيما كطريقة لتمكين البنوك من أتمتة المعاملات والعمليات الأخرى.
وبالنسبة للمستثمرين والمشهد المبتدئ في مجال العملات الرقمية، فإنهم يرون أنه لن يكون لـ"الدمج" تأثير كبير، ولكن سيكون التأثير الأسوأ على عمال المناجم"، وفقا لشبكة "يورو نيوز".
وأوضحوا أن قيمة النسخة القديمة من "إيثيريوم" من المرجح أن تنخفض، وأن المعدات المستخدمة في التعدين لن تعمل مع نموذج "PoS" الجديد.
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