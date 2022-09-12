https://sputnikarabic.ae/20220912/عملة-إيثريوم-تخضع-لإصلاح-ضخم-وواحد-من-أكبر-التحديثات-في-قطاع-التشفير-1067632367.html
عملة "إيثريوم" تخضع لإصلاح ضخم وواحد من أكبر التحديثات في قطاع التشفير
عملة "إيثريوم" تخضع لإصلاح ضخم وواحد من أكبر التحديثات في قطاع التشفير
يستعد جيش من مبرمجي الكمبيوتر من كافة أنحاء العالم الأسبوع الحالي لإجراء واحدة من أكبر ترقيات البرامج التي شهدها قطاع التشفير، من أجل تقليل استهلاك الطاقة غير... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T11:35+0000
2022-09-12T11:35+0000
2022-09-12T11:35+0000
اقتصاد
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1067632078_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_bacc80cd9bc8f5849fc8bbbe570b1c45.jpg
وأمضى مطورو البرامج سنوات في العمل على إصدار "نسخة" أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من عملة "إيثريوم" المشفرة، التي تدعم نظاما بيئيا بمليارات الدولارات من العملات المشفرة و"الرموز غير القابلة للاستبدال"، والألعاب والتطبيقات الذكية.ويقول الخبراء إن التغيير المتوقع حدوثه بين غد الثلاثاء والخميس، سيخفض استهلاك الطاقة بأكثر من 99 بالمئة، وفقا لوكالة "فرانس برس".والتحول المعروف باسم "الدمج" القادم إلى "إيثريوم" سيعمل على ترقية تقنية "بلوك تشين" الخاصة بها من نموذج استهلاك الطاقة المكثف الذي تستخدمه منافستها، عملة "بيتكوين".ويرجع اختيار اسم "الدمج" إلى أن "إيثيريوم" تتبنى نظام "Beacon Chain PoS".ويأمل المتحمسون أن يحفز "إيثريوم الأكثر مراعاة للبيئة" على تبني أوسع، لا سيما كطريقة لتمكين البنوك من أتمتة المعاملات والعمليات الأخرى.وبالنسبة للمستثمرين والمشهد المبتدئ في مجال العملات الرقمية، فإنهم يرون أنه لن يكون لـ"الدمج" تأثير كبير، ولكن سيكون التأثير الأسوأ على عمال المناجم"، وفقا لشبكة "يورو نيوز".وأوضحوا أن قيمة النسخة القديمة من "إيثيريوم" من المرجح أن تنخفض، وأن المعدات المستخدمة في التعدين لن تعمل مع نموذج "PoS" الجديد.
https://sputnikarabic.ae/20210828/سميح-ساويرس-يقبل-بعملات-بيتكوين-وإيثريوم-داخل-فندقه-الفاخر-في-سويسرا-1049966011.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1067632078_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_63a992b3a1d1c105c0ef28b47acf4e86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, مجتمع
عملة "إيثريوم" تخضع لإصلاح ضخم وواحد من أكبر التحديثات في قطاع التشفير
تابعنا عبر
يستعد جيش من مبرمجي الكمبيوتر من كافة أنحاء العالم الأسبوع الحالي لإجراء واحدة من أكبر ترقيات البرامج التي شهدها قطاع التشفير، من أجل تقليل استهلاك الطاقة غير الصديقة للبيئة.
وأمضى مطورو البرامج سنوات في العمل على إصدار "نسخة" أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من عملة "إيثريوم" المشفرة، التي تدعم نظاما بيئيا بمليارات الدولارات من العملات المشفرة و"الرموز غير القابلة للاستبدال"، والألعاب والتطبيقات الذكية.
ويقول الخبراء إن التغيير المتوقع حدوثه بين غد الثلاثاء والخميس، سيخفض استهلاك الطاقة بأكثر من 99 بالمئة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
والتحول المعروف باسم "الدمج" القادم إلى "إيثريوم" سيعمل على ترقية تقنية "بلوك تشين" الخاصة بها من نموذج استهلاك الطاقة المكثف الذي تستخدمه منافستها، عملة "بيتكوين".
ويرجع اختيار اسم "الدمج" إلى أن "إيثيريوم" تتبنى نظام "Beacon Chain PoS".
ويأمل المتحمسون أن يحفز "إيثريوم الأكثر مراعاة للبيئة" على تبني أوسع، لا سيما كطريقة لتمكين البنوك من أتمتة المعاملات والعمليات الأخرى.
وبالنسبة للمستثمرين والمشهد المبتدئ في مجال العملات الرقمية، فإنهم يرون أنه لن يكون لـ"الدمج" تأثير كبير، ولكن سيكون التأثير الأسوأ على عمال المناجم"، وفقا لشبكة
"يورو نيوز".
وأوضحوا أن قيمة النسخة القديمة من "إيثيريوم" من المرجح أن تنخفض، وأن المعدات المستخدمة في التعدين لن تعمل مع نموذج "PoS" الجديد.