https://sputnikarabic.ae/20220912/غانتس-يكشف-عن-خريطة-لموقع-تحت-الأرض-في-سوريا-تستخدمه-إيران-لإنتاج-وتطوير-الصواريخ-1067646089.html

غانتس يكشف عن "خريطة لموقع تحت الأرض في سوريا تستخدمه إيران لإنتاج وتطوير الصواريخ"

غانتس يكشف عن "خريطة لموقع تحت الأرض في سوريا تستخدمه إيران لإنتاج وتطوير الصواريخ"

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الإثنين، عما وصفها "عدة مواقع إيرانية لإنتاج وتطوير الصواريخ الدقيقة في سوريا". 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T16:11+0000

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وعرض غانتس، خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي لصحيفة "روزاليم بوست​" الإسرائيلية، خريطة تحتوي على عدة مواقع زعم أنها إيرانية لتطوير الأسلحة الدقيقة في سوريا، مشيرا إلى "مركز الدراسات والبحوث العلمية CER قرب مدينة مصياف شمال غربي سوريا.وقال إن "المواقع التي أكشفها لكم على الخريطة، وخاصة موقع تحت الأرض في مصياف حيث يتم تصنيع صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا محتملا للمنطقة وإسرائيل".واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، "إيران بتحويل المواقع العسكرية السورية إلى منشآت لتصنيع صواريخ دقيقة التوجيه لـ"حزب الله" والميليشيات الإيرانية الأخرى في المنطقة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر بدأ في عهد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني".وكان غانتس قد وجه مؤخرا، رسائل شديدة اللهجة إلى "حزب الله" اللبناني وإيران، محذرا من تحدي إسرائيل. وقال، في مؤتمر نقلته "القناة 13" إن "رسالتي لحسن نصر الله هي أن مستوى الردع الإسرائيلي مرتفع، لكن إذا قمت بتحدينا، فسنواجه هذا التحدي"، وفق تعبيره.وأضاف: "نسعى لحل مع لبنان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها، لكن نصر الله يعيق التوصل لحل وهو من سيلحق الضرر بالطاقة ووضع اللبنانيين"، معرباً عن أمله ألا "تتصاعد الأمور إلى مستوى الحرب أو أيام قتال لكن علينا الدفاع عن قدرتنا على استخراج الغاز دون المس باللبنانيين".وفيما يتعلق بإيران، قال إن إسرائيل قادرة على توجيه ضربة قوية تحول دون استكمال الأنشطة النووية الإيرانية، مضيفا: "قادرون على استهداف برنامج إيران النووي ومنع تقدمه والتهديد الإيراني لا يستهدف إسرائيل فقط بل العالم أجمع".

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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار اليمن الأن, أخبار سوريا اليوم