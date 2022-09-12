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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220912/قديروف-قوات-شيشانية-خاصة-تؤمن-المواقع-الاستراتيجية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1067658373.html
قديروف: قوات شيشانية خاصة تؤمن المواقع الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه
قديروف: قوات شيشانية خاصة تؤمن المواقع الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه
قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إن قوات "أحمد"، الخاصة الشيشانية، تؤمن المواقع الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T21:58+0000
2022-09-12T21:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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جاء ذلك في منشور على "تيليغرام"، اليوم الاثنين، قال فيه إن قوات "أحمد" الخاصة تسيطر على جميع المواقع الاستراتيجية في زابوروجيه بصورة كاملة.ولفت إلى أن قائد قوات "أحمد" التابعة لحامية غروزني أنزور بيسايف، يؤكد السيطرة على جميع النقاط والاستعداد مع باقي القوات الروسية لسحق المرتزقة الأجانب والفاشيين.وفي وقت سابق اليوم، قال فلاديمير روغوف، المتحدث باسم إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية تعد لهجوم كبير على المنطقة، مشيرا إلى أنها تقوم بنقل أسلحة مدفعية وصاروخية إلى منطقة خط التماس.وقال رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات سابقة أما جلسة بمجلس الأمن الدولي، إن الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية "غير مقبولة"، مشيرا إلى أنه قام بتقييم ذلك بنفسه.ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا، الذي تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، إلا أنه لم يذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220907/قديروف-يعلن-إرسال-مقاتلين-من-وحدات-النخبة-إلى-دونباس-1067450480.html
https://sputnikarabic.ae/20220912/إدارة-منطقة-زابوروجيه-كييف-تنقل-أسلحة-صاروخية-ومدفعية-استعدادا-لهجوم-كبير-على-منطقة-المحطة-النووية-1067649824.html
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روسيا

قديروف: قوات شيشانية خاصة تؤمن المواقع الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه

21:58 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 12.09.2022)
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورمتطوع خلال درس عسكري حول استخدام قاذفة قنابل يدوية AGS-30 مع جنود من فوج الشرطة الخاص "باسم بطل روسيا أحمد خادجي قديروف" في مركز تدريب القوات الخاصة في غودرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
متطوع خلال درس عسكري حول استخدام قاذفة قنابل يدوية AGS-30 مع جنود من فوج الشرطة الخاص باسم بطل روسيا أحمد خادجي قديروف في مركز تدريب القوات الخاصة في غودرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . Илья Питалев
/
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قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إن قوات "أحمد"، الخاصة الشيشانية، تؤمن المواقع الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه.
جاء ذلك في منشور على "تيليغرام"، اليوم الاثنين، قال فيه إن قوات "أحمد" الخاصة تسيطر على جميع المواقع الاستراتيجية في زابوروجيه بصورة كاملة.
عناصر من كتيبة الشرطة العسكرية الشيشانية الخاصة باسم أحمد حاجي قديروف خلال العملية العسكرية في اتجاه ليسيتشانسك بمقاطعة لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
قديروف يعلن إرسال مقاتلين من وحدات النخبة إلى دونباس
7 سبتمبر, 18:52 GMT
ولفت إلى أن قائد قوات "أحمد" التابعة لحامية غروزني أنزور بيسايف، يؤكد السيطرة على جميع النقاط والاستعداد مع باقي القوات الروسية لسحق المرتزقة الأجانب والفاشيين.
وفي وقت سابق اليوم، قال فلاديمير روغوف، المتحدث باسم إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية تعد لهجوم كبير على المنطقة، مشيرا إلى أنها تقوم بنقل أسلحة مدفعية وصاروخية إلى منطقة خط التماس.
وقال رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات سابقة أما جلسة بمجلس الأمن الدولي، إن الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية "غير مقبولة"، مشيرا إلى أنه قام بتقييم ذلك بنفسه.
وفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
إدارة منطقة زابوروجيه: كييف تنقل أسلحة صاروخية ومدفعية استعدادا لهجوم كبير على منطقة المحطة النووية
16:46 GMT
ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا، الذي تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، إلا أنه لم يذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
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