https://sputnikarabic.ae/20220912/كاميرات-المراقبة-تكشف-مقتل-شاب-تونسي-على-يد-الشرطة-الفرنسية-1067630727.html

كاميرات المراقبة تكشف مقتل شاب تونسي على يد الشرطة الفرنسية

كاميرات المراقبة تكشف مقتل شاب تونسي على يد الشرطة الفرنسية

كشفت كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة نيس الفرنسية حادث مقتل شاب تونسي، إثر إطلاق نار من قبل الشرطة ما أدى إلى مصرع الشاب. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T10:27+0000

2022-09-12T10:27+0000

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ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن شرطة سلامة الطرق في نيس طاردت سائقا تونسيا كان يقود بسرعة كبيرة قبل أن تحاصره في أحد الشوارع الكبرى في مدينة نيس الفرنسية الشهيرة.وكشفت مقاطع فيديو عن شرطي فرنسي وهو يستخدم سلاحه بينما يبدو أن الضحية قام بتشغيل محرك سيارته من جديد، وأن الشرطي الذي أطلق النار لم تكن حياته في خطر وزميله أيضا كان داخل السيارة.من جانبه، قال نائب المدعي العام في مدينة نيس، إنه تم فتح تحقيق بشأن ملابسات القضية وتفاصيلها، مشيرا إلى أنها مسألة وقت لتحديد الظروف والأسباب والحيثيات، فيما أعرب عمدة نيس، كريستان إيستروزي، عن دعم بشكل كامل قوات الأمن في مدينته، لأنهم اضطروا إلى سحب سلاحهم من أجل تحييد شخص يشكل تهديدًا لهم.وغرد المحامي سيفن قزقاز عبر تويتر، قائلا إنه تم تكليفه بتولي القضية وتمثيل العائلة في الإجراءات القضائية، حيث رفع شكوى ضد رجل الشرطة الذي ارتكب هذه الواقعة بحق الشاب.يذكر أن ناشطين وسياسيين كانوا قد انتقدوا الرواية التي تبنتها وسائل الإعلام، معتبرين أنها تحمل الكثير من "البروباغندا" التي تحاول تبرئة الشرطي المعتدي.

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