https://sputnikarabic.ae/20220912/لابيد-قدمت-للمستشار-الألماني-معلومات-حساسة-عن-إيران-حان-الوقت-للانسحاب-من-المفاوضات-الفاشلة-1067633456.html

لابيد: قدمت للمستشار الألماني "معلومات حساسة" عن إيران... حان الوقت للانسحاب من "المفاوضات الفاشلة"

لابيد: قدمت للمستشار الألماني "معلومات حساسة" عن إيران... حان الوقت للانسحاب من "المفاوضات الفاشلة"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، إنه قدم للمستشار الألماني أولاف شولتز معلومات حساسة عن إيران، معتبرا أنه حان الوقت للانسحاب من... 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T12:46+0000

2022-09-12T12:46+0000

2022-09-12T12:46+0000

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتز، ضمن زيارة دبلوماسية يجريها لابيد إلى ألمانيا على خلفية المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن الاتفاق النووي، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وقال لابيد: "شراكتنا تلزمنا بالعمل معا ضد التهديد المتزايد بأن تصبح إيران دولة نووية. ألمانيا هي إحدى دول مجموعة E3 (تضم أيضا بريطانيا وفرنسا) وهذا جزء من المسؤولية التي تتحملها".وأضاف: "قدمتُ للمستشار معلومات استخبارية حساسة وذات صلة. كما هو الحال دائما في علاقاتنا الوثيقة مع ألمانيا، تلقينا أذنا صاغية وتعاونا كاملا".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "رحبتُ ببيان ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) (الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 الموقع عام 2015)، حان الوقت للانسحاب من المفاوضات الفاشلة مع إيران".واعتبر لابيد أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب "لا يمكنها تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية".من جانبه، قال المستشار شولتز خلال المؤتمر الصحفي إن الشيء الصحيح هو أن الاتفاق النووي مع إيران سيجعل من الممكن منع طهران من الحصول على أسلحة نووية.وأضاف: "لا يبدو أنه سيكون هناك توقيع للاتفاق في المستقبل القريب، بسبب إيران".وتابع: "يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. الاتفاق النووي الذي من شأنه أن يحد من البرنامج هو الشيء الصحيح. نأسف لأن إيران لم ترد على الاقتراح الأخير".وأمس الأول (السبت) أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك أنها "تشكك بجدية" بشأن التزام إيران تجاه محادثات العودة إلى الاتفاق النووي بعد مفاوضات استمرت قرابة 18 شهرا.

https://sputnikarabic.ae/20220912/برنياع-أي-اتفاق-نووي-لن-يمنح-الإيرانيين-حصانة-من-الموساد-1067620293.html

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