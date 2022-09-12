https://sputnikarabic.ae/20220912/محلل-أوروبا-لا-تريد-إحضار-فريق-الطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-1067636834.html

محلل: أوروبا لا تريد إحضار فريق الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه

محلل: أوروبا لا تريد إحضار فريق الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه

قال الكاتب والمحلل السياسي، إسماعيل خلف الله، اليوم الاثنين، إن "هناك إجراءات واضحة إذا أراد الجانب الغربي حماية المحطة النووية في زابوروجيه". 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T13:45+0000

2022-09-12T13:45+0000

2022-09-12T13:45+0000

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

روسيا

العالم

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وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "الغرب ما زال مستمرا في محاولة استنزاف الطرف الروسي، ما يجعل قضية الحماية، وخطوة إحضار فريق أممي أمور لا يراد لها أن تتم". ولفت إلى أن "تواصل ماكرون وبوتين يدخل ضمن محاولة إظهار أن هناك تواصلا وحرصاً على أمن المحطة، لكن الطرف المؤثر في هذه القضايا هو الولايات المتحدة التي يمكن أن تضغط على أوكرانيا".وأكد خلف الله في حديثه أن "القوات الروسية موجودة حول المحطة ومن غير الممكن أن تكون روسيا تستهدف نفسها"، معتبرا أن "محاولات فرنسا تأتي ضمن محاولات ماكرون منذ بداية الأزمة لفتح قنوات تواصل، إلا أن فرنسا لا تملك القوة للتأثير على الطرف الأوروبي كي يضغط على أوكرانيا، وهي سياسية هروب للأمام ومحاولة إظهار أن روسيا هي التي تستهدف المحطة".وأكد أن "الفريق الأممي من وكالة الطاقة يعلم جيدا أن أوكرانيا هي المسؤولة عن استهداف المحطة".وبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع في أوكرانيا وسلامة محطة زابوروجيه.وخلال اتصال هاتفي، تبادل الرئيسان بشكل مفصل الآراء حول الوضع الأوكراني، والتشديد على ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان، أن الجانب الروسي لفت الانتباه إلى الهجمات الأوكرانية المنتظمة على منشآت المحطة النووية، بما في ذلك منشأة لتخزين النفايات المشعة، وهو أمر محفوف بالعواقب الوخيمة.كما أطلع الرئيس بوتين نظيره الفرنسي على الإجراءات التي يتخذها المتخصصون الروس، لضمان الحماية المادية للمحطة، وشدد على ضرورة التأثير على كييف لوقف القصف على الفور.

https://sputnikarabic.ae/20220912/غروسي-إنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-يجب-أن-يتم-بالاتفاق-بين-روسيا-وأوكرانيا--1067634804.html

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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, العالم