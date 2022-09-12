https://sputnikarabic.ae/20220912/مشاهد-من-عملية-إجلاء-السكان-ونقل-المعدات-العسكرية-باتجاه-خاركوف-1067624777.html

مشاهد من عملية إجلاء السكان ونقل المعدات العسكرية باتجاه خاركوف

مشاهد من عملية إجلاء السكان ونقل المعدات العسكرية باتجاه خاركوف

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة الماضي، لقطات مصورة لنقل عربات مدرعة ومدفعية وأفراد إلى وجهة خاركوف. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T09:42+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وظهر في الفيديو شحن أرتال المدرعات على طول الطريق السريع والطريق الترابي، وعلى وجه الخصوص، تُظهر الأعمدة ناقلات جند مدرعة من طراز "بي تي أر82-أيه" مع تصفيح إضافي، وشاحنات عسكرية تسحب مدافع "ميستا-بي" وآليات هندسية ومدرعات أخرى.اقرأ أيضا - الدفاع الروسية: القوات الجوفضائية تدمر مواقع الجيش الأوكراني في خيرسون وخاركوفوصرح صباح اليوم الاثنين، رئيس مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، أن "نحو 5 آلاف شخص تمكنوا من الخروج من مقاطعة خاركوف إلى أراضي روسيا الاتحادية، "ولا يمكننا أن نقول إنه لم يكن هناك اتصال في جمهورية لوغانسك".

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