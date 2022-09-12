مشاهد من عملية إجلاء السكان ونقل المعدات العسكرية باتجاه خاركوف
نشرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة الماضي، لقطات مصورة لنقل عربات مدرعة ومدفعية وأفراد إلى وجهة خاركوف.
وظهر في الفيديو شحن أرتال المدرعات على طول الطريق السريع والطريق الترابي، وعلى وجه الخصوص، تُظهر الأعمدة ناقلات جند مدرعة من طراز "بي تي أر82-أيه" مع تصفيح إضافي، وشاحنات عسكرية تسحب مدافع "ميستا-بي" وآليات هندسية ومدرعات أخرى.
وصرح صباح اليوم الاثنين، رئيس مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، أن "نحو 5 آلاف شخص تمكنوا من الخروج من مقاطعة خاركوف إلى أراضي روسيا الاتحادية، "ولا يمكننا أن نقول إنه لم يكن هناك اتصال في جمهورية لوغانسك".
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
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إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defenсe of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية في اتجاه خاركوف.
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© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defenсe of the Russian Federation/
المعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية في اتجاه خاركوف.
© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defenсe of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية في اتجاه خاركوف.
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© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defenсe of the Russian Federation/
المعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية في اتجاه خاركوف.
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
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إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defenсe of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية في اتجاه خاركوف.
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© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defenсe of the Russian Federation/
المعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية في اتجاه خاركوف.
© Sputnik . Victor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
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إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
© Sputnik . Victor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوررجل من بالاكليا يظهر شظايا ذخيرة عنقودية أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية على مناطق سكنية في كوبيانسك وبالاكليا والقرى المجاورة.
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رجل من بالاكليا يظهر شظايا ذخيرة عنقودية أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية على مناطق سكنية في كوبيانسك وبالاكليا والقرى المجاورة.
© Sputnik . Victor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
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إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defenсe of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية في اتجاه خاركوف.
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© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defenсe of the Russian Federation/
المعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية في اتجاه خاركوف.
© Sputnik . Victor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
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إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).