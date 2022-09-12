https://sputnikarabic.ae/20220912/مصدر-المرتزقة-في-مقاطعة-خاركوف-يطلقون-النار-على-الناس-ويصورون-ذلك-1067623987.html

مصدر: المرتزقة في مقاطعة خاركوف يطلقون النار على الناس ويصورون ذلك

مصدر: المرتزقة في مقاطعة خاركوف يطلقون النار على الناس ويصورون ذلك

قال فيتالي غانتشيف رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، إن المرتزقة في كوبيانسك وفيليكي بيرلوك يتجولون في الشوارع ويطلقون النار على الناس ويصورون ذلك بالكاميرات. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T08:53+0000

2022-09-12T08:53+0000

2022-09-12T08:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

خاركوف

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وقال غانتشيف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن التشكيلات القومية المتطرفة والمرتزقة الغربيين، استولوا على معظم مقاطعة خاركوف".وأضاف غانتشيف: "احتلت القوات الأوكرانية بلدات شمالي مقاطعة خاركوف، ولم يعد بإمكان الناس هناك عبور الحدود، بالإضافة إلى ذلك، بدأت الأعمال القمعية وبدأ الناس في الاختباء".يذكر أن غانتشيف قال، في وقت سابق: "لا يزال الوضع الإنساني معقدا في بالاكليا. المنطقة تشهد قتالا عنيفا جدا. نحن في الواقع لا نسيطر حاليا على بالاكليا. تجري محاولات لطرد القوات الأوكرانية من هناك، وقواتنا تقف في أطراف المدينة".ووفقا له: "يبقى الوضع صعبا بالقرب من شيفتشينكوفو، وهناك تحاول القوات المسلحة الأوكرانية اختراق نقاط دفاعنا".وذكر غانتشيف أن المسلحين الأوكرانيين قاموا بتجميع كل احتياطياتهم ودفعها إلى مقاطعة خاركوف، لكنهم تكبدوا هناك الخسائر بالآلاف وهم عمليا يقومون بدفع عناصرهم نحو الهلاك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أمس الأحد، بأن القوات الجوفضائية الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية وجّهت ضربات عالية الدقة على وحدات وتحصينات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف وخيرسون.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20220911/الدفاع-الروسية-القوات-الجوفضائية-تدمر-مواقع-الجيش-الأوكراني-في-خيرسون-وخاركوف-1067578572.html

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خاركوف