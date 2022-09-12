https://sputnikarabic.ae/20220912/مصدر-من-المقرر-إدراج-الروبل-الروسي-ضمن-قائمة-العملات-المستخدمة-في-مصر--1067627565.html
مصدر: من المقرر إدراج الروبل الروسي ضمن قائمة العملات المستخدمة في مصر
مصدر: من المقرر إدراج الروبل الروسي ضمن قائمة العملات المستخدمة في مصر
أفادت شركة الرحلات السياحية " تيز تور" نقلا عن البنك المركزي المصري، إنه من المقرر إدراج الروبل الروسي في قائمة العملات المستخدمة في مصر ابتداءً من نهاية... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T09:44+0000
2022-09-12T09:44+0000
2022-09-12T09:44+0000
العالم العربي
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سياح روس
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وأبلغت الشركة وكالة "سبوتنبك" بأن هذا الإجراء سيؤثر إيجابا على التدفق السياحي في البلاد فيما يتعلق ببدء موسم الذروة".وبحسب معلومات البنك المركزي المصري المتوافرة لـ" تيز تور" ، فإنه اعتبارا من نهاية سبتمبر 2022، سيتم إدراج الروبل الروسي في قائمة العملات المستخدمة في البلاد، وهذه الفترة تتزامن مع بداية موسم الذروة، لذا فإن توفير الفرص لشركات السفر والفنادق التي تقبل الدفع بالروبل بالتزامن مع عوامل أخرى سيكون له بلا شك تأثير إيجابي على تدفق السياح".وأوضحت الشركة أنه "من المخطط إنشاء محطات خاصة في فروع البنوك، لكن آلية العمل الدقيقة غير معروفة حاليا".وأشارت "تيز تور" إلى أن مصر هي الوجهة الأكثر شعبية بين الروس في فترة الخريف والشتاء. حيث تتلقى الطلبات بشكل نشط خلال العطل المدرسية والمناسبات الرسمية من شهر نوفمبر".قالت وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع، في وقت سابق، إن التعاملات التجارية مع روسيا لم تتأثر بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن التعاملات تتم حاليا بالدولار، لكن تتم دراسة إجراء المعاملات مع روسيا بالروبل.
https://sputnikarabic.ae/20220616/مانتوروف-روسيا-ومصر-تتحولان-إلى-الروبل-والجنيه-في-معاملاتهما-المتبادلة-1063724185.html
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العالم العربي, مصر, روسيا, سياح روس
العالم العربي, مصر, روسيا, سياح روس
مصدر: من المقرر إدراج الروبل الروسي ضمن قائمة العملات المستخدمة في مصر
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أفادت شركة الرحلات السياحية " تيز تور" نقلا عن البنك المركزي المصري، إنه من المقرر إدراج الروبل الروسي في قائمة العملات المستخدمة في مصر ابتداءً من نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.
وأبلغت الشركة وكالة "سبوتنبك" بأن هذا الإجراء سيؤثر إيجابا على التدفق السياحي في البلاد فيما يتعلق ببدء موسم الذروة".
وبحسب معلومات البنك المركزي المصري المتوافرة لـ" تيز تور" ، فإنه اعتبارا من نهاية سبتمبر 2022، سيتم إدراج الروبل الروسي في قائمة العملات المستخدمة في البلاد، وهذه الفترة تتزامن مع بداية موسم الذروة، لذا فإن توفير الفرص لشركات السفر والفنادق التي تقبل الدفع بالروبل
بالتزامن مع عوامل أخرى سيكون له بلا شك تأثير إيجابي على تدفق السياح".
وأوضحت الشركة أنه "من المخطط إنشاء محطات خاصة في فروع البنوك، لكن آلية العمل الدقيقة غير معروفة حاليا".
وأشارت "تيز تور" إلى أن مصر هي الوجهة الأكثر شعبية بين الروس في فترة الخريف والشتاء. حيث تتلقى الطلبات بشكل نشط خلال العطل المدرسية والمناسبات الرسمية من شهر نوفمبر".
قالت وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع
، في وقت سابق، إن التعاملات التجارية مع روسيا لم تتأثر بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن التعاملات تتم حاليا بالدولار، لكن تتم دراسة إجراء المعاملات مع روسيا بالروبل.