https://sputnikarabic.ae/20220912/مصر-فرض-غرامة-مالية-على-التلاميذ-في-حال-غيابهم-عن-المدرسة-دون-عذر-1067653939.html
مصر... فرض غرامة مالية على التلاميذ في حال غيابهم عن المدرسة دون عذر
مصر... فرض غرامة مالية على التلاميذ في حال غيابهم عن المدرسة دون عذر
فرضت وزارة التربية والتعليم في مصر، غرامة مالية على التلميذ في حال انقطاعه عن الدراسة وتغيبه عن المدرسة دون عذر مقبول. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T18:54+0000
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وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، تبلغ قيمة الغرامة 10 جنيهات (0.52 دولار) إذا تخلف الطالب عن الحضور إلى المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة.وأوضحت الوزارة أن غرامة الانقطاع عن المدرسة المقدرة بـ10 جنيهات تنطبق على طلاب مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وفقا لما نقله موقع "الوطن".وأكدت أنه يتكرر دفع غرامة الانقطاع عن المدرسة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام .يبدأ العام الدراسي الجديد لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات، السبت 1 أكتوبر المقبل ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2023.بينما يبدأ طلاب المدارس الدولية سواء الخاصة أو المدارس الرسمية الحكومية التابعة للوزارة العام الدراسي الجديد يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20211123/النيابة-المصرية-تحقق-في-تسمم-تلاميذ-بسبب-الوجبات-المدرسية-1052647655.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصر... فرض غرامة مالية على التلاميذ في حال غيابهم عن المدرسة دون عذر
18:54 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 18:57 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
فرضت وزارة التربية والتعليم في مصر، غرامة مالية على التلميذ في حال انقطاعه عن الدراسة وتغيبه عن المدرسة دون عذر مقبول.
وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، تبلغ قيمة الغرامة 10 جنيهات (0.52 دولار) إذا تخلف الطالب عن الحضور إلى المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة.
وأوضحت الوزارة أن غرامة الانقطاع عن المدرسة المقدرة بـ10 جنيهات تنطبق على طلاب مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وفقا لما نقله موقع "الوطن
".
وأكدت أنه يتكرر دفع غرامة الانقطاع عن المدرسة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام .
23 نوفمبر 2021, 15:56 GMT
يبدأ العام الدراسي الجديد لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات، السبت 1 أكتوبر المقبل ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2023.
بينما يبدأ طلاب المدارس الدولية سواء الخاصة أو المدارس الرسمية الحكومية التابعة للوزارة العام الدراسي الجديد يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري.