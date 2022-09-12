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https://sputnikarabic.ae/20220912/معلومات-عن-المدرعة-الأمريكية-إم---113-التي-سقطت-في-قبضة-القوات-الروسية-1067642503.html
معلومات عن المدرعة الأمريكية "إم - 113" التي سقطت في قبضة القوات الروسية
معلومات عن المدرعة الأمريكية "إم - 113" التي سقطت في قبضة القوات الروسية
تعتبر الولايات المتحدة أن ناقلة الجند المدرعة "إم – 113" واحدة من أفضل مركباتها المدرعة، ورغم ذلك فقد سقطت في قبضة القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T14:54+0000
2022-09-12T14:54+0000
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ويرجع تاريخ دخول المدرعة "إم – 113" الخدمة في الجيش الأمريكي إلى ستينيات القرن الماضي ووصل عدد ما تم إنتاجه منها إلى نحو 80 ألف مركبة ولا تزال في الخدمة حتى الآن، حسبما يقول موقع "فاس" الأمريكي.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن المدرعة الأمريكية "إم - 113" التي سقطت في قبضة القوات الروسية

14:54 GMT 12.09.2022
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تعتبر الولايات المتحدة أن ناقلة الجند المدرعة "إم – 113" واحدة من أفضل مركباتها المدرعة، ورغم ذلك فقد سقطت في قبضة القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
معلومات عن المدرعة الأمريكية إم - 113 - سبوتنيك عربي
ويرجع تاريخ دخول المدرعة "إم – 113" الخدمة في الجيش الأمريكي إلى ستينيات القرن الماضي ووصل عدد ما تم إنتاجه منها إلى نحو 80 ألف مركبة ولا تزال في الخدمة حتى الآن، حسبما يقول موقع "فاس" الأمريكي.
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Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:38 GMT
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