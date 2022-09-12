https://sputnikarabic.ae/20220912/معهد-ماساتشوستس-للتكنولوجيا-يطور-تقنية-جديدة-لإغلاق-الجروح-دون-ندوب-1067648841.html
معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا يطور تقنية جديدة لإغلاق الجروح دون ندوب
معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا يطور تقنية جديدة لإغلاق الجروح دون ندوب
توصل علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتقنية طبية حديثة تساعد على التئام الجرح دون ندوب بعد العمليات الجراحية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T16:24+0000
2022-09-12T16:24+0000
2022-09-12T16:24+0000
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1047085487_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_915c8738a50231955340b669f6dc5f9e.jpg
وتتمثل هذه التقنية بشريط بتطبيق مكون حيوي من الألبومين والأنابيب النانوية الكربونية الخضراء أحادية الجدار والأندوسيانين على منطقة الشق، بالإضافة إلى اللحام اللاحق باستخدام الليزر. يسمح لك الجهاز بالتحكم في درجة حرارة إشعاع الليزر بدقة نصف درجة مئوية.ونشرت نتائج الدراسة في مقال نشرته مجلة "Bioegineering" حيث أشارت إلى أن التكنولوجيا اقتصادية أكثرمن الأساليب الحالية، بالإضافة لكونها أكثر كفاءة من الطريقة التقليدية باستخدام الخيوط، وبعد عشرة أيام تبدو الأنسجة تقريبا كما كانت.في يوليو/تموز 2022، قدم متخصصون روس من جامعة سانت بطرسبورغ الوطنية للبحوث وللتقنيات المعلوماتية والميكانيك والبصريات "أي تي ام او" خيوطًا تتيح تحديد مصدر العدوى بعد الجراحة.يذكر أن علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا توصلوا في عام 2019 لتقنية طبية حديثة تساعد على التئام الجرح دون ندوب خلال ثوان تصل إلى خمس فقط، وتتمثل هذه التقنية بشريط لاصق لإغلاق الجروح، وأثبتت فاعلية كبيرة خلال التجارب التي أجريت عليها.
https://sputnikarabic.ae/20220818/علماء-روس-يصنعون-خميرة-بجين-بشري-لأغراض-طبية-1066552541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1047085487_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_c55845331d13fa652eceaf2bcd45ddc3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا يطور تقنية جديدة لإغلاق الجروح دون ندوب
تابعنا عبر
توصل علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتقنية طبية حديثة تساعد على التئام الجرح دون ندوب بعد العمليات الجراحية.
وتتمثل هذه التقنية بشريط بتطبيق مكون حيوي من الألبومين والأنابيب النانوية الكربونية الخضراء أحادية الجدار والأندوسيانين على منطقة الشق، بالإضافة إلى اللحام اللاحق باستخدام الليزر. يسمح لك الجهاز بالتحكم في درجة حرارة إشعاع الليزر بدقة نصف درجة مئوية.
ونشرت نتائج الدراسة في مقال نشرته مجلة "Bioegineering"
حيث أشارت إلى أن التكنولوجيا اقتصادية أكثرمن الأساليب الحالية، بالإضافة لكونها أكثر كفاءة من الطريقة التقليدية باستخدام الخيوط، وبعد عشرة أيام تبدو الأنسجة تقريبا كما كانت.
في يوليو/تموز 2022، قدم متخصصون روس
من جامعة سانت بطرسبورغ الوطنية للبحوث وللتقنيات المعلوماتية والميكانيك والبصريات "أي تي ام او" خيوطًا تتيح تحديد مصدر العدوى بعد الجراحة.
يذكر أن علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا توصلوا في عام 2019 لتقنية طبية حديثة تساعد على التئام الجرح دون ندوب خلال ثوان تصل إلى خمس فقط، وتتمثل هذه التقنية بشريط لاصق لإغلاق الجروح، وأثبتت فاعلية كبيرة خلال التجارب التي أجريت عليها.