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https://sputnikarabic.ae/20220912/معهد-ماساتشوستس-للتكنولوجيا-يطور-تقنية-جديدة-لإغلاق-الجروح-دون-ندوب-1067648841.html
معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا يطور تقنية جديدة لإغلاق الجروح دون ندوب
معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا يطور تقنية جديدة لإغلاق الجروح دون ندوب
توصل علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتقنية طبية حديثة تساعد على التئام الجرح دون ندوب بعد العمليات الجراحية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T16:24+0000
2022-09-12T16:24+0000
علوم
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وتتمثل هذه التقنية بشريط بتطبيق مكون حيوي من الألبومين والأنابيب النانوية الكربونية الخضراء أحادية الجدار والأندوسيانين على منطقة الشق، بالإضافة إلى اللحام اللاحق باستخدام الليزر. يسمح لك الجهاز بالتحكم في درجة حرارة إشعاع الليزر بدقة نصف درجة مئوية.ونشرت نتائج الدراسة في مقال نشرته مجلة "Bioegineering" حيث أشارت إلى أن التكنولوجيا اقتصادية أكثرمن الأساليب الحالية، بالإضافة لكونها أكثر كفاءة من الطريقة التقليدية باستخدام الخيوط، وبعد عشرة أيام تبدو الأنسجة تقريبا كما كانت.في يوليو/تموز 2022، قدم متخصصون روس من جامعة سانت بطرسبورغ الوطنية للبحوث وللتقنيات المعلوماتية والميكانيك والبصريات "أي تي ام او" خيوطًا تتيح تحديد مصدر العدوى بعد الجراحة.يذكر أن علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا توصلوا في عام 2019 لتقنية طبية حديثة تساعد على التئام الجرح دون ندوب خلال ثوان تصل إلى خمس فقط، وتتمثل هذه التقنية بشريط لاصق لإغلاق الجروح، وأثبتت فاعلية كبيرة خلال التجارب التي أجريت عليها.
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علوم
علوم

معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا يطور تقنية جديدة لإغلاق الجروح دون ندوب

16:24 GMT 12.09.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورعملية جراحية بمساعدة الروبوت "الجراح الآلي دا فينشي" في مستشفى رقم 50 في موسكو
عملية جراحية بمساعدة الروبوت الجراح الآلي دا فينشي في مستشفى رقم 50 في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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توصل علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتقنية طبية حديثة تساعد على التئام الجرح دون ندوب بعد العمليات الجراحية.
وتتمثل هذه التقنية بشريط بتطبيق مكون حيوي من الألبومين والأنابيب النانوية الكربونية الخضراء أحادية الجدار والأندوسيانين على منطقة الشق، بالإضافة إلى اللحام اللاحق باستخدام الليزر. يسمح لك الجهاز بالتحكم في درجة حرارة إشعاع الليزر بدقة نصف درجة مئوية.
ونشرت نتائج الدراسة في مقال نشرته مجلة "Bioegineering" حيث أشارت إلى أن التكنولوجيا اقتصادية أكثرمن الأساليب الحالية، بالإضافة لكونها أكثر كفاءة من الطريقة التقليدية باستخدام الخيوط، وبعد عشرة أيام تبدو الأنسجة تقريبا كما كانت.
في يوليو/تموز 2022، قدم متخصصون روس من جامعة سانت بطرسبورغ الوطنية للبحوث وللتقنيات المعلوماتية والميكانيك والبصريات "أي تي ام او" خيوطًا تتيح تحديد مصدر العدوى بعد الجراحة.
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علماء روس يصنعون "خميرة بجين بشري" لأغراض طبية
18 أغسطس, 06:30 GMT
يذكر أن علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا توصلوا في عام 2019 لتقنية طبية حديثة تساعد على التئام الجرح دون ندوب خلال ثوان تصل إلى خمس فقط، وتتمثل هذه التقنية بشريط لاصق لإغلاق الجروح، وأثبتت فاعلية كبيرة خلال التجارب التي أجريت عليها.
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