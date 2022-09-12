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https://sputnikarabic.ae/20220912/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-بإطلاق-نار-غرب-ألمانيا-1067613599.html
مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار غرب ألمانيا
مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار غرب ألمانيا
قتل رجل وأصيب آخر بجروح خطيرة بحادث إطلاق نار وقع في مدينة أوفنباخ أم ماين بغرب ألمانيا مساء الأحد، وفقا للشرطة الإقليمية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T02:17+0000
2022-09-12T02:17+0000
أخبار ألمانيا
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وقع إطلاق النار حوالي الساعة 8:18 مساء بالتوقيت المحلي (18:18 بتوقيت غرينتش) في وسط المدينة، حسبما قال متحدث باسم الشرطة بمقر شرطة هيس، الواقعة في مدينة أوفنباخ أم ماين.ولا يزال المشتبه به طليقا.وقالت الشرطة إنها بدأت عملية مطاردة واسعة النطاق بطائرة هليكوبتر، وفقا لوكالة "شينخوا".
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار غرب ألمانيا

02:17 GMT 12.09.2022
© youtube/gerterrالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© youtube/gerterr
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قتل رجل وأصيب آخر بجروح خطيرة بحادث إطلاق نار وقع في مدينة أوفنباخ أم ماين بغرب ألمانيا مساء الأحد، وفقا للشرطة الإقليمية.
وقع إطلاق النار حوالي الساعة 8:18 مساء بالتوقيت المحلي (18:18 بتوقيت غرينتش) في وسط المدينة، حسبما قال متحدث باسم الشرطة بمقر شرطة هيس، الواقعة في مدينة أوفنباخ أم ماين.
ولا يزال المشتبه به طليقا.
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وقالت الشرطة إنها بدأت عملية مطاردة واسعة النطاق بطائرة هليكوبتر، وفقا لوكالة "شينخوا".
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