https://sputnikarabic.ae/20220912/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-بإطلاق-نار-غرب-ألمانيا-1067613599.html
مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار غرب ألمانيا
مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار غرب ألمانيا
قتل رجل وأصيب آخر بجروح خطيرة بحادث إطلاق نار وقع في مدينة أوفنباخ أم ماين بغرب ألمانيا مساء الأحد، وفقا للشرطة الإقليمية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T02:17+0000
2022-09-12T02:17+0000
2022-09-12T02:17+0000
أخبار ألمانيا
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وقع إطلاق النار حوالي الساعة 8:18 مساء بالتوقيت المحلي (18:18 بتوقيت غرينتش) في وسط المدينة، حسبما قال متحدث باسم الشرطة بمقر شرطة هيس، الواقعة في مدينة أوفنباخ أم ماين.ولا يزال المشتبه به طليقا.وقالت الشرطة إنها بدأت عملية مطاردة واسعة النطاق بطائرة هليكوبتر، وفقا لوكالة "شينخوا".
https://sputnikarabic.ae/20220911/الرئيس-الألماني-أعداد-المشردين-قد-ترتفع-وسط-أزمة-غلاء-المعيشة-1067601566.html
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أخبار ألمانيا
مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار غرب ألمانيا
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قتل رجل وأصيب آخر بجروح خطيرة بحادث إطلاق نار وقع في مدينة أوفنباخ أم ماين بغرب ألمانيا مساء الأحد، وفقا للشرطة الإقليمية.
وقع إطلاق النار حوالي الساعة 8:18 مساء بالتوقيت المحلي (18:18 بتوقيت غرينتش) في وسط المدينة، حسبما قال متحدث باسم الشرطة
بمقر شرطة هيس، الواقعة في مدينة أوفنباخ أم ماين.
ولا يزال المشتبه به طليقا.
وقالت الشرطة إنها بدأت عملية مطاردة واسعة النطاق بطائرة هليكوبتر، وفقا لوكالة "شينخوا".