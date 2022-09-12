مقتل امرأة وإصابة 4 أشخاص جراء قصف على نقطة حدودية في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا
14:46 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 15:04 GMT 12.09.2022)
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry/
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الواقعة جنوب غربي روسيا، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، أن شخصا واحدا لقي مصرعه وأصيب أربعة آخرون في قصف على نقطة حدودية في بلدة لوغاتشيفكا ضمن المقاطعة.
بيلغورود - سبوتنيك. وكتب غلادكوف على تطبيق "تلغرام": "بشأن الوضع في لوغاتشيفكا، مع الأسف، وقع ضحايا، حيث لقيت مواطنة من مواليد عام 1942 مصرعها. كما تم نقل 4 مصابين بإصابات متوسطة إلى المستشفى، 3 منهم من مواطني أوكرانيا وآخر من سكان بلدة لوغاتشيفكا".
وتتعرض البلدات الروسية المحادية للحدود الأوكرانية إلى عمليات إطلاق نار دورية متعمدة من قبل القوات العسكرية الأوكرانية، حيث تقوم القوات الروسية بالرد على مصدر النيران كذلك.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.