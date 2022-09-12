https://sputnikarabic.ae/20220912/مقتل-عدة-أشخاص-جراء-زلزال-بابوا-غينيا-المدمر-1067613205.html
مقتل عدة أشخاص جراء زلزال بابوا غينيا المدمر
مقتل عدة أشخاص جراء زلزال بابوا غينيا المدمر
أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة، والذي ضرب بابوا غينيا الجديدة، أمس الأحد، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T00:17+0000
2022-09-12T00:17+0000
2022-09-12T00:17+0000
بابوا غينيا الجديدة
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وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت إن 3 من القتلى لقوا حتفهم في انهيار أرضي في بلدة واو في مقاطعة موروب في بابوا غينيا الجديدة.وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 67 كم شرق مدينة كاينانتو. مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 61.4 كم.وأكد المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" أنه لا يتوقع حدوث "تسونامي" جراء الزلزال القوي، بعدما قال في البداية إنه يتوقع موجات كبيرة تهدد سواحل بابوا غينيا.
https://sputnikarabic.ae/20220911/زلزال-قوي-يهز-غرب-إندونيسيا-دون-صدور-تحذير-من-تسونامي-1067571335.html
بابوا غينيا الجديدة
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MIA „Rosiya Segodnya“
بابوا غينيا الجديدة
مقتل عدة أشخاص جراء زلزال بابوا غينيا المدمر
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أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة، والذي ضرب بابوا غينيا الجديدة، أمس الأحد، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت إن 3 من القتلى لقوا حتفهم في انهيار أرضي
في بلدة واو في مقاطعة موروب في بابوا غينيا الجديدة.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 67 كم شرق مدينة كاينانتو
. مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 61.4 كم.
وأكد المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" أنه لا يتوقع حدوث "تسونامي" جراء الزلزال القوي، بعدما قال في البداية إنه يتوقع موجات كبيرة تهدد سواحل بابوا غينيا.