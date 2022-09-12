عربي
https://sputnikarabic.ae/20220912/مقتل-عدة-أشخاص-جراء-زلزال-بابوا-غينيا-المدمر-1067613205.html
مقتل عدة أشخاص جراء زلزال بابوا غينيا المدمر
مقتل عدة أشخاص جراء زلزال بابوا غينيا المدمر
أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة، والذي ضرب بابوا غينيا الجديدة، أمس الأحد، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T00:17+0000
2022-09-12T00:17+0000
بابوا غينيا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102638/44/1026384431_0:237:2725:1769_1920x0_80_0_0_3d57e3f881dbef292e2935406313ead6.jpg
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت إن 3 من القتلى لقوا حتفهم في انهيار أرضي في بلدة واو في مقاطعة موروب في بابوا غينيا الجديدة.وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 67 كم شرق مدينة كاينانتو. مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 61.4 كم.وأكد المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" أنه لا يتوقع حدوث "تسونامي" جراء الزلزال القوي، بعدما قال في البداية إنه يتوقع موجات كبيرة تهدد سواحل بابوا غينيا.
https://sputnikarabic.ae/20220911/زلزال-قوي-يهز-غرب-إندونيسيا-دون-صدور-تحذير-من-تسونامي-1067571335.html
بابوا غينيا الجديدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102638/44/1026384431_24:0:2699:2006_1920x0_80_0_0_88298ec6325b6fb7ba126c46f171668c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة

مقتل عدة أشخاص جراء زلزال بابوا غينيا المدمر

00:17 GMT 12.09.2022
© flickr.com / Drew Douglasساحل بابوا غينيا الجديدة
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© flickr.com / Drew Douglas
تابعنا عبرTelegram
أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة، والذي ضرب بابوا غينيا الجديدة، أمس الأحد، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت إن 3 من القتلى لقوا حتفهم في انهيار أرضي في بلدة واو في مقاطعة موروب في بابوا غينيا الجديدة.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 67 كم شرق مدينة كاينانتو. مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 61.4 كم.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
زلزال قوي يهز غرب إندونيسيا دون صدور تحذير من تسونامي
أمس, 03:57 GMT
وأكد المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" أنه لا يتوقع حدوث "تسونامي" جراء الزلزال القوي، بعدما قال في البداية إنه يتوقع موجات كبيرة تهدد سواحل بابوا غينيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 سبتمبر, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала