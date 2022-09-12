https://sputnikarabic.ae/20220912/مقتل-20-شخصا-إثر-اصطدام-مقطورة-بحافلة-ركاب-شمالي-المكسيك-1067652450.html

مقتل 20 شخصا إثر اصطدام مقطورة بحافلة ركاب شمالي المكسيك

مقتل 20 شخصا إثر اصطدام مقطورة بحافلة ركاب شمالي المكسيك

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا، في المكسيك اليوم الإثنين، بحادث اصطدام مقطورة شاحنة بحافلة للركاب شمالي البلاد. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T17:55+0000

2022-09-12T17:55+0000

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وأفادت خدمة الحماية المدنية، في المكسيك، في بيان لها، بأن "20 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون" في الحادث.وأوضحت أن الحادث "وقع في بداية الطريق السريع المؤدي إلى تاماوليباس بعدما اصطدمت مقطورة شاحنة ثقيلة بحافلة للركاب".ولفت إلى أنه نتج عن الاصطدام اندلاع النيران في المقطورة.من جانبه أعلن مكتب المدعي العام في هيدالغو عن فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي وصفه بـ"الخطير".

https://sputnikarabic.ae/20220910/أكثر-من-30-جريح-في-حادث-مروري-جماعي-في-وسط-المكسيك-1067540357.html

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