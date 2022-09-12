عربي
https://sputnikarabic.ae/20220912/مقتل-20-شخصا-إثر-اصطدام-مقطورة-بحافلة-ركاب-شمالي-المكسيك-1067652450.html
مقتل 20 شخصا إثر اصطدام مقطورة بحافلة ركاب شمالي المكسيك
مقتل 20 شخصا إثر اصطدام مقطورة بحافلة ركاب شمالي المكسيك
قتل ما لا يقل عن 20 شخصا، في المكسيك اليوم الإثنين، بحادث اصطدام مقطورة شاحنة بحافلة للركاب شمالي البلاد. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T17:55+0000
2022-09-12T17:56+0000
المكسيك
أخبار المكسيك
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1067652291_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_ec37f0a9463930bc47e7f04ccef5f0e6.jpg
وأفادت خدمة الحماية المدنية، في المكسيك، في بيان لها، بأن "20 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون" في الحادث.وأوضحت أن الحادث "وقع في بداية الطريق السريع المؤدي إلى تاماوليباس بعدما اصطدمت مقطورة شاحنة ثقيلة بحافلة للركاب".ولفت إلى أنه نتج عن الاصطدام اندلاع النيران في المقطورة.من جانبه أعلن مكتب المدعي العام في هيدالغو عن فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي وصفه بـ"الخطير".
https://sputnikarabic.ae/20220910/أكثر-من-30-جريح-في-حادث-مروري-جماعي-في-وسط-المكسيك-1067540357.html
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1067652291_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_519cdbd841e04c3f58dab9320a31214b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل 20 شخصا إثر اصطدام مقطورة بحافلة ركاب شمالي المكسيك

17:55 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 17:56 GMT 12.09.2022)
© AFP 2022 / ELIZABETH RUIZرجال الإنقاذ في موقع حادث مروري في المكسيك
رجال الإنقاذ في موقع حادث مروري في المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / ELIZABETH RUIZ
تابعنا عبرTelegram
قتل ما لا يقل عن 20 شخصا، في المكسيك اليوم الإثنين، بحادث اصطدام مقطورة شاحنة بحافلة للركاب شمالي البلاد.
وأفادت خدمة الحماية المدنية، في المكسيك، في بيان لها، بأن "20 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون" في الحادث.
وأوضحت أن الحادث "وقع في بداية الطريق السريع المؤدي إلى تاماوليباس بعدما اصطدمت مقطورة شاحنة ثقيلة بحافلة للركاب".
سيارة إسعاف تنقل المعارض الروسي ألكسي نافالني من مشفى في أومسك الروسية إلى برلين في ألمانيا، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
أكثر من 30 جريحا إثر حادث مروري جماعي في وسط المكسيك
10 سبتمبر, 01:09 GMT
ولفت إلى أنه نتج عن الاصطدام اندلاع النيران في المقطورة.
من جانبه أعلن مكتب المدعي العام في هيدالغو عن فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي وصفه بـ"الخطير".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала