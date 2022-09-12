عربي
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي يغادر بروكسل قريبا بعد 17 عاما من تمثيل بلاده
https://sputnikarabic.ae/20220912/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الاتحاد-الأوروبي-يعلن-مغادرة-بروكسل-قريبا-بعد-17-عاما-من-تمثيل-بلاده-1067653652.html
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي يغادر بروكسل قريبا بعد 17 عاما من تمثيل بلاده
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي يغادر بروكسل قريبا بعد 17 عاما من تمثيل بلاده
أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الاثنين، أنه بصدد مغادرة بروكسل قريبا بعد 17 عاما من تمثيل روسيا لدى الاتحاد الأوروبي. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T18:31+0000
2022-09-12T18:39+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102568/27/1025682766_0:0:2358:1327_1920x0_80_0_0_4502cec625b589ad2e8c4af23fe1b1e3.jpg
وقال تشيجوف للصحفيين الروس في بروكسل: "سأغادر قريبا، لقد انتهت رحلة عملي. من غير المريح بالفعل أن أكون بمثابة (نصب تذكاري حي) للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والاتحاد الأوروبي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102568/27/1025682766_0:0:2064:1548_1920x0_80_0_0_2db9ce91057041cfe42044babda12bc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي يغادر بروكسل قريبا بعد 17 عاما من تمثيل بلاده

18:31 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 18:39 GMT 12.09.2022)
© AFP 2022 / John Thysالمندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف في مؤتمر صحفي
المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف في مؤتمر صحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / John Thys
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الاثنين، أنه بصدد مغادرة بروكسل قريبا بعد 17 عاما من تمثيل روسيا لدى الاتحاد الأوروبي.
وقال تشيجوف للصحفيين الروس في بروكسل: "سأغادر قريبا، لقد انتهت رحلة عملي. من غير المريح بالفعل أن أكون بمثابة (نصب تذكاري حي) للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والاتحاد الأوروبي".

"أستطيع أن أقول إنه خلال زيارات الوداع التي قمت بها، حذرت الأوروبيين من أن حرق الجسور أسهل بكثير من إعادة بنائها لاحقا".

فلاديمير تشيجوف - سبوتنيك عربي
فلاديمير تشيجوف
الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала