https://sputnikarabic.ae/20220912/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الاتحاد-الأوروبي-يعلن-مغادرة-بروكسل-قريبا-بعد-17-عاما-من-تمثيل-بلاده-1067653652.html
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي يغادر بروكسل قريبا بعد 17 عاما من تمثيل بلاده
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي يغادر بروكسل قريبا بعد 17 عاما من تمثيل بلاده
أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الاثنين، أنه بصدد مغادرة بروكسل قريبا بعد 17 عاما من تمثيل روسيا لدى الاتحاد الأوروبي. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T18:31+0000
2022-09-12T18:31+0000
2022-09-12T18:39+0000
روسيا
العالم
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وقال تشيجوف للصحفيين الروس في بروكسل: "سأغادر قريبا، لقد انتهت رحلة عملي. من غير المريح بالفعل أن أكون بمثابة (نصب تذكاري حي) للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والاتحاد الأوروبي".
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روسيا, العالم
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي يغادر بروكسل قريبا بعد 17 عاما من تمثيل بلاده
18:31 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 18:39 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الاثنين، أنه بصدد مغادرة بروكسل قريبا بعد 17 عاما من تمثيل روسيا لدى الاتحاد الأوروبي.
وقال تشيجوف للصحفيين الروس في بروكسل: "سأغادر قريبا، لقد انتهت رحلة عملي. من غير المريح بالفعل أن أكون بمثابة (نصب تذكاري حي) للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والاتحاد الأوروبي".
"أستطيع أن أقول إنه خلال زيارات الوداع التي قمت بها، حذرت الأوروبيين من أن حرق الجسور أسهل بكثير من إعادة بنائها لاحقا".
فلاديمير تشيجوف
الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي