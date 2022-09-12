https://sputnikarabic.ae/20220912/نيوزيلندا-تلغي-معظم-قيود-كورونا-المتبقية-1067615390.html
نيوزيلندا تلغي معظم قيود كورونا المتبقية
نيوزيلندا تلغي معظم قيود كورونا المتبقية
ألغت نيوزيلندا معظم قيود كورونا المتبقية، اليوم الاثنين، مع توجه الحكومة إلى العودة للحياة الطبيعية لأول مرة منذ بدء الجائحة. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T06:59+0000
2022-09-12T06:59+0000
2022-09-12T06:59+0000
فيروس كورونا
نيوزيلندا
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لم يعد الأشخاص مطالبين بارتداء الكمامات في محال السوبر ماركت والمتاجر والحافلات والطائرات.كما أن إلزامية الحصول على اللقاح المتبقية على عمال الرعاية الصحية سوف تنتهي.لن يكون السياح بحاجة إلى تلقي اللقاح الواقي من كورونا من أجل زيارة البلد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأعلنت الحكومة أنها تتخلص من قيود فيروس كورونا وتترك اثنين فقط قيد التطبيق، وهما عزل من تثبت إصابته بالفيروس 7 أيام وارتداء الكمامة عند زيارة مرافق الرعاية الطبية.تأتي التغييرات مع تلاشي تفشي الإصابات بمتحور أوميكرون وانتهاء فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.ووصلت أعداد الإصابات في نيوزيلندا إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير/ شباط.
https://sputnikarabic.ae/20210323/إسرائيل-ونيوزيلندا-تجيزان-بيع-بخاخ-للأنف-يقي-من-كورونا-1048436071.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, نيوزيلندا
نيوزيلندا تلغي معظم قيود كورونا المتبقية
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ألغت نيوزيلندا معظم قيود كورونا المتبقية، اليوم الاثنين، مع توجه الحكومة إلى العودة للحياة الطبيعية لأول مرة منذ بدء الجائحة.
لم يعد الأشخاص مطالبين بارتداء الكمامات في محال السوبر ماركت والمتاجر والحافلات والطائرات.
كما أن إلزامية الحصول على اللقاح المتبقية على عمال الرعاية الصحية سوف تنتهي.
لن يكون السياح بحاجة إلى تلقي اللقاح الواقي من كورونا
من أجل زيارة البلد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وأعلنت الحكومة أنها تتخلص من قيود فيروس كورونا وتترك اثنين فقط قيد التطبيق، وهما عزل من تثبت إصابته بالفيروس 7 أيام وارتداء الكمامة عند زيارة مرافق الرعاية الطبية.
تأتي التغييرات مع تلاشي تفشي الإصابات بمتحور أوميكرون وانتهاء فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.
ووصلت أعداد الإصابات في نيوزيلندا إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير/ شباط.