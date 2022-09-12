عربي
https://sputnikarabic.ae/20220912/نيوزيلندا-تلغي-معظم-قيود-كورونا-المتبقية-1067615390.html
نيوزيلندا تلغي معظم قيود كورونا المتبقية
نيوزيلندا تلغي معظم قيود كورونا المتبقية
ألغت نيوزيلندا معظم قيود كورونا المتبقية، اليوم الاثنين، مع توجه الحكومة إلى العودة للحياة الطبيعية لأول مرة منذ بدء الجائحة. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T06:59+0000
2022-09-12T06:59+0000
فيروس كورونا
نيوزيلندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050057500_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_ba4c49d0e16b782706bdff4d7b3e927b.jpg
لم يعد الأشخاص مطالبين بارتداء الكمامات في محال السوبر ماركت والمتاجر والحافلات والطائرات.كما أن إلزامية الحصول على اللقاح المتبقية على عمال الرعاية الصحية سوف تنتهي.لن يكون السياح بحاجة إلى تلقي اللقاح الواقي من كورونا من أجل زيارة البلد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأعلنت الحكومة أنها تتخلص من قيود فيروس كورونا وتترك اثنين فقط قيد التطبيق، وهما عزل من تثبت إصابته بالفيروس 7 أيام وارتداء الكمامة عند زيارة مرافق الرعاية الطبية.تأتي التغييرات مع تلاشي تفشي الإصابات بمتحور أوميكرون وانتهاء فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.ووصلت أعداد الإصابات في نيوزيلندا إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير/ شباط.
https://sputnikarabic.ae/20210323/إسرائيل-ونيوزيلندا-تجيزان-بيع-بخاخ-للأنف-يقي-من-كورونا-1048436071.html
نيوزيلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050057500_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1c1f9c69f10bd8e966cd54a5a037deca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, نيوزيلندا
فيروس كورونا, نيوزيلندا

نيوزيلندا تلغي معظم قيود كورونا المتبقية

06:59 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / Marika Khabzi / Radio New Zealandهجوم على محل تجاري في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 3 سبتمبر 2021
هجوم على محل تجاري في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 3 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / Marika Khabzi / Radio New Zealand
تابعنا عبرTelegram
ألغت نيوزيلندا معظم قيود كورونا المتبقية، اليوم الاثنين، مع توجه الحكومة إلى العودة للحياة الطبيعية لأول مرة منذ بدء الجائحة.
لم يعد الأشخاص مطالبين بارتداء الكمامات في محال السوبر ماركت والمتاجر والحافلات والطائرات.
بخاخ أنف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2021
إسرائيل ونيوزيلندا تجيزان بيع بخاخ للأنف يقي من كورونا
23 مارس 2021, 02:50 GMT
كما أن إلزامية الحصول على اللقاح المتبقية على عمال الرعاية الصحية سوف تنتهي.
لن يكون السياح بحاجة إلى تلقي اللقاح الواقي من كورونا من أجل زيارة البلد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وأعلنت الحكومة أنها تتخلص من قيود فيروس كورونا وتترك اثنين فقط قيد التطبيق، وهما عزل من تثبت إصابته بالفيروس 7 أيام وارتداء الكمامة عند زيارة مرافق الرعاية الطبية.
تأتي التغييرات مع تلاشي تفشي الإصابات بمتحور أوميكرون وانتهاء فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.
ووصلت أعداد الإصابات في نيوزيلندا إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير/ شباط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала