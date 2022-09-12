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https://sputnikarabic.ae/20220912/وزارة-الدفاع-التايوانية-قواتنا-أطلقت-النار-على-طائرة-مسيرة-بالقرب-من-جزر-كينمن-1067654169.html
وزارة الدفاع التايوانية: قواتنا أطلقت النار على طائرة مسيرة بالقرب من جزر كينمن
وزارة الدفاع التايوانية: قواتنا أطلقت النار على طائرة مسيرة بالقرب من جزر كينمن
كشفت وزارة الدفاع التايوانية أن قواتها تعاملت مع طائرة مسيرة بالقرب من جزر كينمن، وأطلقت عليها النار. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T19:03+0000
2022-09-12T19:09+0000
أخبار تايوان
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بكين - سبوتنيك. وحسب بيان صادر عنها صرحت وزارة الدفاع التايوانية أن قواتها أطلقت اليوم الاثنين قنابل مضيئة على طائرة مسيرة اقتربت من جزر كينمن.وقال تشانغ زون سونغ، المتحدث باسم قيادة دفاع كينمن في الجيش التايواني: "اليوم، في الـ12 من سبتمبر، الساعة 7.37 مساءً [11:37 بتوقيت جرينتش]، تم اكتشاف طائرة من دون طيار، دخلت المجال الجوي في منطقة المياه المحظورة في جزيرة جياويو"، موضحا أن الطائرة المسيرة غادرت المنطقة بعد إطلاق قنابل مضيئة نحوها.وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، أطلق الجيش التايواني النار على طائرة من دون طيار تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لأول مرة بعد اقترابها من جزر كينمن.ووفقًا لصحيفة South China Morning Post، حتى وقت قريب، لم تحلق أي طائرة عسكرية صينية، بما في ذلك الطائرات المسيرة، فوق الجزر منذ الخمسينيات.وبدأت الوزارة في تسجيل نشاط متزايد للطائرات الصينية في المجال الجوي للجزر بعد الزيارة المثيرة للجدل لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في أوائل أغسطس.
https://sputnikarabic.ae/20220903/تايوان-ترصد-ظهور-خمس-سفن-وأربع-طائرات-صينية-في-المنطقة-1067229220.html
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أخبار تايوان
أخبار تايوان

وزارة الدفاع التايوانية: قواتنا أطلقت النار على طائرة مسيرة بالقرب من جزر كينمن

19:03 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 19:09 GMT 12.09.2022)
© AFP 2022 / SAM YEHالجيش التايواني... جندي يجهز مقاتلة إف - 16 بالصواريخ
الجيش التايواني... جندي يجهز مقاتلة إف - 16 بالصواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / SAM YEH
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كشفت وزارة الدفاع التايوانية أن قواتها تعاملت مع طائرة مسيرة بالقرب من جزر كينمن، وأطلقت عليها النار.
بكين - سبوتنيك. وحسب بيان صادر عنها صرحت وزارة الدفاع التايوانية أن قواتها أطلقت اليوم الاثنين قنابل مضيئة على طائرة مسيرة اقتربت من جزر كينمن.
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تايوان ترصد ظهور خمس سفن وأربع طائرات صينية في المنطقة
3 سبتمبر, 12:09 GMT
وقال تشانغ زون سونغ، المتحدث باسم قيادة دفاع كينمن في الجيش التايواني: "اليوم، في الـ12 من سبتمبر، الساعة 7.37 مساءً [11:37 بتوقيت جرينتش]، تم اكتشاف طائرة من دون طيار، دخلت المجال الجوي في منطقة المياه المحظورة في جزيرة جياويو"، موضحا أن الطائرة المسيرة غادرت المنطقة بعد إطلاق قنابل مضيئة نحوها.
وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، أطلق الجيش التايواني النار على طائرة من دون طيار تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لأول مرة بعد اقترابها من جزر كينمن.

وجزر كينمن هي مجموعة من الجزر تقع على بعد حوالي 6.2 ميل شرق مدينة شيامن في مقاطعة فوجيان الصينية التي تديرها تايوان.

ووفقًا لصحيفة South China Morning Post، حتى وقت قريب، لم تحلق أي طائرة عسكرية صينية، بما في ذلك الطائرات المسيرة، فوق الجزر منذ الخمسينيات.
وبدأت الوزارة في تسجيل نشاط متزايد للطائرات الصينية في المجال الجوي للجزر بعد الزيارة المثيرة للجدل لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في أوائل أغسطس.
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