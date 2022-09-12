https://sputnikarabic.ae/20220912/وزيرة-الدفاع-الألمانية-ألمانيا-يجب-أن-تقود-أوروبا-عسكريا-1067656892.html

وزيرة الدفاع الألمانية: ألمانيا يجب أن تقود أوروبا عسكريا

وزيرة الدفاع الألمانية: ألمانيا يجب أن تقود أوروبا عسكريا

قالت كريستين لامبرخت، وزيرة الدفاع الألمانية، إن التطورات العالمية الأخيرة، (في إشارة إلى العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس)، تفرض على برلين تغيير فكرها... 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T20:49+0000

2022-09-12T20:49+0000

2022-09-12T20:49+0000

رصد عسكري

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104568/49/1045684964_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b5e62123cc3086542f99f8759f0ca9de.jpg

وتواجه ألمانيا ضغوطا متزايدة للوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها الغربيين في المجال الدفاعي، رغم أنها تواجه صعوبة في تنمية قدراتها العسكرية، بسبب التحفظات التاريخية المفروضة على برلين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين.وأوضحت لامبرخت أن ألمانيا دولة كبيرة جغرافيا واقتصاديا وهذا يفرض عليها أن تمتلك قوة عسكرية توازي ثقلها الاستراتيجي، مضيفة: "ألمانيا يجب أن تقود أوروبا عسكريا".لكنها أوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل الحامي الرئيسي للدول الأوروبية، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك بديلا لقوة الردع النووي الأمريكية في المستقبل القريب.ولفتت وزيرة الدفاع الألمانية إلى أن زيادة التوتر بين واشنطن وبكين وتركيز الولايات المتحدة بصورة كبيرة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ يفرض على أوروبا أن تزيد قدراتها العسكرية، مضيفة: "ألمانيا مستعدة للمساهمة وتحمل مسؤولياتها في هذا المجال".ولفتت كريستين لامبرخت، إلى أن تاريخ ألمانيا النازية وما حدث خلال الحرب العالمية الثانية لا يزال يثير الشكوك حول جيشها في الوقت الحالي، حتى أصبح البعض يعتقد أن دوره يقتصر على المهام الإغاثية والإنسانية.وقالت لامبرخت، إنه يجب على ألمانيا أن تصل بحجم إنفاقها العسكري إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بصورة تتوافق مع مستهدفات حلف شمال الأطلسي "الناتو" الخاصة بالإنفاق العسكري للدول الأعضاء فيه.وأكدت أن هناك خططا لامتلاك 3 فرق قتالية بالجيش الألماني مع بداية العقد المقبل، كما نوهت إلى التوجه نحو تخفيف القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الألمانية.

https://sputnikarabic.ae/20220402/الجيش-الألماني-قواتنا-لن-تنضم-للصراع-في-أوكرانيا-تحت-أي-ظرف-1060763972.html

https://sputnikarabic.ae/20220524/بالأرقام-ماذا-يحدث-لو-خرجت-تركيا-من-حلف-الناتو-1062671234.html

https://sputnikarabic.ae/20220607/ما-هي-دول-الناتو-النووية-وماذا-تملك-1063241234.html

https://sputnikarabic.ae/20220220/ما-هي-القدرات-العسكرية-لأقوى-10-جيوش-في-الناتو-1058901131.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, أخبار ألمانيا