https://sputnikarabic.ae/20220912/وزير-الإعلام-اليمني-إيران-لا-تكترث-بجهود-التهدئة-في-اليمن-وتخطط-للسيطرة-على-مضيق-باب-المندب-1067654552.html

وزير الإعلام اليمني: إيران لا تكترث بجهود التهدئة في اليمن وتخطط للسيطرة على مضيق باب المندب

وزير الإعلام اليمني: إيران لا تكترث بجهود التهدئة في اليمن وتخطط للسيطرة على مضيق باب المندب

اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الإثنين، إيران بالسعي لتقويض جهود التهدئة في اليمن والسيطرة على الشريط الساحلي اليمني، بما في ذلك مضيق... 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T19:17+0000

2022-09-12T19:17+0000

2022-09-12T19:17+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر"، إن "النظام الإيراني لا يبدي أي اكتراث بمساعي وجهود التهدئة في اليمن والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين، وكل ما يخطط له هو فرض نفوذه على جنوب شبه الجزيرة العربية وإحكام سيطرته على الشريط الساحلي البالغ طوله 2500 كيلومتر، على طول البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب الاستراتيجي".وأضاف: "حوّل نظام طهران جغرافياً اليمن الواقع تحت سيطرة الحوثيين إلى منصة لاستهداف دول الجوار، وتحديداً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومهاجمة السفن التجارية في الخطوط الملاحية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وتهديد أمن الطاقة، العمود الفقري لاقتصاد العالم".وأشار إلى "أن الحوثيين صعدوا مطلع 2022 هجماتهم الإرهابية، فشنوا هجوماً في 20 مارس استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية لشركة أرامكو في جدة، وسلسلة هجمات استهدفت محطة توزيع أرامكو في جيزان، ومصنع أرامكو للغاز المسال في ينبع، وفي 17 و24 يناير، استهدفوا منطقة المصفح الصناعية وقاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي".وقال إن "الهجمات المتصاعدة كشفت عن تطور القدرات التسليحية للحوثيين ومدى صواريخهم الباليستية وطائراتهم المسيرة التي يتم تركيبها وتشغيلها بإشراف خبراء من إيران وحزب الله اللبناني، وكيف استغل الحوثيون موارد إيران ودعمها للتحول من جماعة متمردة في صعدة إلى ذراع عسكري يشن حروباً بالوكالة في المنطقة".وتابع: "أثارت هذه الهجمات تساؤلات حول التهديد المستقبلي الذي يمثله وجود هذه التكنولوجيا العسكرية ونموها في أيدي ميليشيا إرهابية ترفض الانخراط في جهود التهدئة ومسار بناء السلام وتدين بالولاء لإيران، ومخاطرها على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأمن الطاقة العالمي".واعتبر وزير الإعلام اليمني، أن "تلك الهجمات تؤكد المخاطر المستقبلية وضرورة تحرك المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته في لجم التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، ووقف تهريب الأسلحة، والتصدي لمساعي طهران تقويض جهود التهدئة في اليمن التي أثبتت السنوات أن استقرارها مهم لاستقرار المنطقة، وضمانة لأمن الطاقة والأمن والسلم العالمي"، على حد قوله.

https://sputnikarabic.ae/20220912/ما-السيناريو-القادم-إذا-تم-تجديد-الهدنة-في-اليمن؟-1067651195.html

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