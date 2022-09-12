https://sputnikarabic.ae/20220912/وزير-الخارجية-التركي-يحذر-اليونان-من-أي-مغامرة-لحساب-آخرين-1067627837.html
وزير الخارجية التركي يحذر اليونان من أي مغامرة لحساب آخرين
وزير الخارجية التركي يحذر اليونان من أي مغامرة لحساب آخرين
اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليونان بمواصلة اختلاق المشاكل، محذرا أثينا من عواقب الإقدام على أي مغامرة لحساب آخرين. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T09:47+0000
2022-09-12T09:47+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أثناء فعالية أقيمت في أنقرة، اليوم الاثنين، تطرق خلالها للعلاقات بين اليونان و بلاده في الفترة الأخيرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي: "بينما نحاول احترام حقوق الجيران على جانبي بحر إيجة، لا يزال اليونانيون يواصلون اختلاق المشاكل".وأضاف محذرا الحكومة اليونانية: "إذا أقدمتم على مغامرة لحساب آخرين، فإنكم ستواجهون العواقب كما حصل بالماضي، وهذا تحذير لجارتنا".يأتي هذا في أعقاب مطالبة السلطات التركية اليونان بتوضيح حول حادثة إطلاق نار على إحدى سفن الشحن.واتهمت أنقرة الجانب اليوناني بإطلاق النار على سفينة شحن تبحر على بعد نحو 11 ميلًا بحريًا من جزيرة بوزكادا (تينيدوس) التركية، وطالبت أنقرة بإجراء تحقيق جاد في الحادث.في غضون ذلك، قال خفر السواحل اليوناني إنه فتح نيرانًا تحذيرية في اتجاه آمن أثناء مطاردة "سفينة مشبوهة" تبحر تحت علم جزر القمر دخلت المياه الإقليمية اليونانية يوم السبت.
https://sputnikarabic.ae/20220911/تركيا-تطالب-اليونان-بتوضيح-حادثة-إطلاق-نار-على-سفينة-شحن--1067573210.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
أخبار تركيا اليوم, اليونان
وزير الخارجية التركي يحذر اليونان من أي مغامرة لحساب آخرين
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اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليونان بمواصلة اختلاق المشاكل، محذرا أثينا من عواقب الإقدام على أي مغامرة لحساب آخرين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أثناء فعالية أقيمت في أنقرة، اليوم الاثنين، تطرق خلالها للعلاقات بين اليونان و بلاده في الفترة الأخيرة، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال الوزير التركي: "بينما نحاول احترام حقوق الجيران على جانبي بحر إيجة، لا يزال اليونانيون يواصلون اختلاق المشاكل".
وأضاف محذرا الحكومة اليونانية: "إذا أقدمتم على مغامرة لحساب آخرين، فإنكم ستواجهون العواقب كما حصل بالماضي، وهذا تحذير لجارتنا".
يأتي هذا في أعقاب مطالبة السلطات التركية
اليونان بتوضيح حول حادثة إطلاق نار على إحدى سفن الشحن.
واتهمت أنقرة الجانب اليوناني بإطلاق النار على سفينة شحن تبحر على بعد نحو 11 ميلًا بحريًا من جزيرة بوزكادا (تينيدوس) التركية، وطالبت أنقرة بإجراء تحقيق جاد في الحادث.
في غضون ذلك، قال خفر السواحل اليوناني إنه فتح نيرانًا تحذيرية في اتجاه آمن أثناء مطاردة "سفينة مشبوهة" تبحر تحت علم جزر القمر دخلت المياه الإقليمية اليونانية يوم السبت.