https://sputnikarabic.ae/20220912/وزير-الزراعة-الألماني-سندفع-135-مليون-دولار-للمزارعين-المتضررين-من-ارتفاع-أسعار-الطاقة--1067652163.html
وزير الزراعة الألماني: سندفع 135 مليون دولار للمزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة
وزير الزراعة الألماني: سندفع 135 مليون دولار للمزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة
أكد وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، أن حكومة بلاده ستدفع 135 مليون دولار للمزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T17:50+0000
2022-09-12T17:50+0000
2022-09-12T17:54+0000
أخبار ألمانيا
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موسكو - ألمانيا. وبحسب تصريحات له، اليوم الإثنين، لبوابة الأخبار، "RND" قال أوزدمير إن الحكومة الألمانية ستدفع ما يقرب من 135 مليون يورو (135 مليون دولار) للمزارعين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلسلة التوريد وعواقب أخرى للنزاع في أوكرانيا. .وقال: "ابتداءً من اليوم، سيتم دفع مساعداتنا المستهدفة إلى أكثر من 40 ألف مزرعة تضررت بشكل خاص من ارتفاع أسعار الطاقة"، مضيفًا أن المزارعين سيحصلون على أموال بالفعل هذا الشهر.ووفقًا لخطط الوزارة، سيتم تخصيص حوالي 58 مليون يورو من حزمة المساعدة لإدارة البذور، مع 13.4 مليون يورو أخرى و 12.7 مليون يورو لمزارع لحم الخنزير والدجاج على التوالي.وفي يوليو/ تموز، تبنت الحكومة الألمانية بالفعل حزمة إغاثة بقيمة 180 مليون يورو لمزارعي البلاد، ويأتي ثلث هذه الأموال من برنامج مساعدة الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي الذي أقرته مفوضية الاتحاد الأوروبي في مارس 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220908/ألمانيا-وتفاعلات-أزمة-الطاقة-لغط-المحطات-النووية-صداع-في-رأس-شولتز-وحكومته-1067487999.html
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أخبار ألمانيا
وزير الزراعة الألماني: سندفع 135 مليون دولار للمزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة
17:50 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 17:54 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، أن حكومة بلاده ستدفع 135 مليون دولار للمزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
موسكو - ألمانيا. وبحسب تصريحات له، اليوم الإثنين، لبوابة الأخبار، "RND" قال أوزدمير إن الحكومة الألمانية ستدفع ما يقرب من 135 مليون يورو (135 مليون دولار) للمزارعين الذين يعانون من
ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلسلة التوريد وعواقب أخرى للنزاع في أوكرانيا. .
وقال: "ابتداءً من اليوم، سيتم دفع مساعداتنا المستهدفة
إلى أكثر من 40 ألف مزرعة تضررت بشكل خاص من ارتفاع أسعار الطاقة"، مضيفًا أن المزارعين سيحصلون على أموال بالفعل هذا الشهر.
ووفقًا لخطط الوزارة، سيتم تخصيص حوالي 58 مليون يورو من حزمة المساعدة لإدارة البذور، مع 13.4 مليون يورو أخرى و 12.7 مليون يورو لمزارع
لحم الخنزير والدجاج على التوالي.
وذكرت الوزارة أن المساعدة المالية يجب أن تعوض حوالي 40% من الخسائر التي تكبدها المزارعون الألمان منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يمكن لكل منهم التقدم للحصول على مساعدة تصل إلى 15000 يورو.
وفي يوليو/ تموز، تبنت الحكومة الألمانية بالفعل حزمة إغاثة بقيمة 180 مليون يورو لمزارعي البلاد، ويأتي ثلث هذه الأموال من برنامج مساعدة الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي الذي أقرته مفوضية الاتحاد الأوروبي في مارس 2022.