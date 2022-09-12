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وزير خارجية لبنان: الوسيط الأمريكي قدم اقتراحات جديدة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
وزير خارجية لبنان: الوسيط الأمريكي قدم اقتراحات جديدة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الاثنين، أن "آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، قدم... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T21:33+0000
2022-09-12T21:33+0000
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وقال بو حبيب، عقب لقائه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنه "لا يمكنه الإفصاح عن الاقتراحات الجديدة"، مضيفا أن "هناك تقدما في المفاوضات ولم تصل إلى النهاية حتى الآن".وأضاف أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وطلب منه إتمام الاتفاق"، مؤكدا أن "الجانب الأمريكي مقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل".ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.ؤوقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا.
https://sputnikarabic.ae/20220910/رغم-وجود-ثغرات-مسؤولون-إسرائيليون-أحرزنا-تقدما-في-المحادثات-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1067566388.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وزير خارجية لبنان: الوسيط الأمريكي قدم اقتراحات جديدة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

21:33 GMT 12.09.2022
© Sputnik . Abed.K Bayوزير الخارجية والمغتربين اللبناني السفير عبد الله بو حبيب 6 مايو 2022
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني السفير عبد الله بو حبيب 6 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
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أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الاثنين، أن "آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، قدم اقتراحات جديدة في سبيل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين".
وقال بو حبيب، عقب لقائه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنه "لا يمكنه الإفصاح عن الاقتراحات الجديدة"، مضيفا أن "هناك تقدما في المفاوضات ولم تصل إلى النهاية حتى الآن".
وأضاف أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وطلب منه إتمام الاتفاق"، مؤكدا أن "الجانب الأمريكي مقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل".
ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.ؤ
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
رغم وجود ثغرات... مسؤولون إسرائيليون: أحرزنا تقدما في المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
10 سبتمبر, 19:03 GMT
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".
وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.
والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا.
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Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:56 GMT
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