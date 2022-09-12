https://sputnikarabic.ae/20220912/وزير-خارجية-لبنان-الوسيط-الأمريكي-قدم-اقتراحات-جديدة-في-ملف-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1067658155.html
وزير خارجية لبنان: الوسيط الأمريكي قدم اقتراحات جديدة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
وزير خارجية لبنان: الوسيط الأمريكي قدم اقتراحات جديدة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الاثنين، أن "آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، قدم... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T21:33+0000
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وقال بو حبيب، عقب لقائه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنه "لا يمكنه الإفصاح عن الاقتراحات الجديدة"، مضيفا أن "هناك تقدما في المفاوضات ولم تصل إلى النهاية حتى الآن".وأضاف أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وطلب منه إتمام الاتفاق"، مؤكدا أن "الجانب الأمريكي مقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل".ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.ؤوقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا.
https://sputnikarabic.ae/20220910/رغم-وجود-ثغرات-مسؤولون-إسرائيليون-أحرزنا-تقدما-في-المحادثات-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1067566388.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وزير خارجية لبنان: الوسيط الأمريكي قدم اقتراحات جديدة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
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أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الاثنين، أن "آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، قدم اقتراحات جديدة في سبيل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين".
وقال بو حبيب، عقب لقائه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنه "لا يمكنه الإفصاح عن الاقتراحات الجديدة"، مضيفا أن "هناك تقدما في المفاوضات ولم تصل إلى النهاية حتى الآن".
وأضاف أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وطلب منه إتمام الاتفاق"، مؤكدا أن "الجانب الأمريكي مقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل".
ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.ؤ
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".
وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.
والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا.