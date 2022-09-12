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وزارة الدفاع الأذربيجانية: جيش أرمينيا يقوم بتصعيد واسع
https://sputnikarabic.ae/20220912/وزير-دفاع-أذربيجان-جيش-أرمينيا-يقوم-بتصعيد-واسع-1067658474.html
وزارة الدفاع الأذربيجانية: جيش أرمينيا يقوم بتصعيد واسع
وزارة الدفاع الأذربيجانية: جيش أرمينيا يقوم بتصعيد واسع
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
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وزارة الدفاع الأذربيجانية: جيش أرمينيا يقوم بتصعيد واسع

21:41 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 21:43 GMT 12.09.2022)
© Sputnik . David Galstyan / الانتقال إلى بنك الصورقوات حفظ السلام الروسية أمام دير داديفانك، قره باغ، بعد وقف إطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان 16 نوفمبر 2020
قوات حفظ السلام الروسية أمام دير داديفانك، قره باغ، بعد وقف إطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . David Galstyan
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قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان.
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