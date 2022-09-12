https://sputnikarabic.ae/20220912/وزير-دفاع-أذربيجان-جيش-أرمينيا-يقوم-بتصعيد-واسع-1067658474.html
وزارة الدفاع الأذربيجانية: جيش أرمينيا يقوم بتصعيد واسع
وزارة الدفاع الأذربيجانية: جيش أرمينيا يقوم بتصعيد واسع
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T21:41+0000
2022-09-12T21:41+0000
2022-09-12T21:43+0000
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العالم
وزارة الدفاع الأذربيجانية: جيش أرمينيا يقوم بتصعيد واسع
21:41 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 21:43 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان.