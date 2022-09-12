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https://sputnikarabic.ae/20220912/ولي-العهد-الكويتي-يتسلم-دعوة-لأمير-البلاد-من-أجل-حضور-القمة-العربية-في-الجزائر-1067642286.html
ولي العهد الكويتي يتسلم دعوة لأمير البلاد من أجل حضور القمة العربية في الجزائر
ولي العهد الكويتي يتسلم دعوة لأمير البلاد من أجل حضور القمة العربية في الجزائر
سلم وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، دعوة موجهة من بلاده إلى أمير الكويت من أجل حضور القمة العربية في... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T15:07+0000
2022-09-12T15:07+0000
أخبار الكويت اليوم
الجزائر
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ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم، الوزير الجزائري، محمد عرقاب، الذي سلمه دعوة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من أجل حضور القمة العربية في الجزائر.وحسب الوكالة الكويتية، فإن الدعوة موجهة من الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وموضوعها حضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر لعام 2022.وكانت الجزائر قد سلمت عددا من العواصم العربية دعوات حضور القمة التي من المقرر أن تنعقد في العاصمة الجزائرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري 2022.
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أخبار الكويت اليوم, الجزائر
أخبار الكويت اليوم, الجزائر

ولي العهد الكويتي يتسلم دعوة لأمير البلاد من أجل حضور القمة العربية في الجزائر

15:07 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتولى منصب أمير الكويت
ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتولى منصب أمير الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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سلم وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، دعوة موجهة من بلاده إلى أمير الكويت من أجل حضور القمة العربية في العاصمة الجزائرية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم، الوزير الجزائري، محمد عرقاب، الذي سلمه دعوة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من أجل حضور القمة العربية في الجزائر.
وحسب الوكالة الكويتية، فإن الدعوة موجهة من الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وموضوعها حضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر لعام 2022.
وكانت الجزائر قد سلمت عددا من العواصم العربية دعوات حضور القمة التي من المقرر أن تنعقد في العاصمة الجزائرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري 2022.
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