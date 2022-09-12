عربي
https://sputnikarabic.ae/20220912/9-علامات-لسرطان-الثدي-يجب-أن-تعرفها-كل-امرأة-1067632534.html
9 علامات لسرطان الثدي يجب أن تعرفها كل امرأة
9 علامات لسرطان الثدي يجب أن تعرفها كل امرأة
سرطان الثدي هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا، ومعظم النساء المصابات به تزيد أعمارهن عن 50 عاما، ولكن يمكن أيضا أن تصاب النساء الأصغر سنا بسرطان الثدي. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T11:42+0000
2022-09-12T11:42+0000
الصحة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103732/52/1037325267_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2c774802c48d347d21bbb2446398598a.jpg
حوالي 1 من كل 8 نساء يتم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي خلال حياتهن. هناك فرصة جيدة للشفاء إذا تم اكتشافها في مرحلة مبكرة.معظم أورام الثدي ليست سرطانية، ولكن من الأفضل دائما أن يقوم الطبيب بفحصها.لذلك فإن هناك 9 علامات لسرطات الثدي يجب على النساء الانتباه لها جيدا، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".1. كتلالعلامة الأولى والأكثر وضوحا هي وجود كتل. يمكن أن يكون التكتل صلبا أو ناعما أو ثابتا أو حتى متحركا. لكن أي شيء لا يشعر بأنه على ما يرام يجب فحصه.2. ألميمكن أن يتألم ثدياك أو يلينا بسبب حمالة الصدر الخاطئة أو حتى عندما تقتربين من الدورة الشهرية، ولكن إذا استمر الألم لأكثر من أسبوعين، فيجب وقتها إجراء اختبار.3. أوردة بارزةإذا بدأت فجأة في رؤية أوردة بارزة، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الثدي4. إفرازات من الحلماتإذا لم تكوني ترضعين وخرج شيء من حلماتك، فهذا إنذار. يمكن أن تكون تلك الإفرازات مصحوبة بالدم.5. احمرارإذا كنت تعانين من احمرار، فيرجى زيارة طبيب أمراض النساء الخاص بك.6. جلد مدملإذا ظهر علامات على جلد ثدييك فجأة مثل التقشير، فقد يكون ذلك بسبب السرطان.7. الحلمة المقلوبةإذا كان الورم عالقا في الجزء الخلفي من الحلمة، فقد يقلب الحلمتين.8. تورم الغدد الليمفاويةلا تدرك الكثير من النساء أن سرطان الثدي يمكن أن يظهر في شكل تضخم في الغدد الليمفاوية أيضا، مثل كتلة أو تورم في أي من الإبطين.9. تغير في حجم الثديإذا لاحظت تغيرا مفاجئا في حجم الثدي فقد يعني ذلك سرطان الثدي.أسباب الإصابة بسرطان الثديالأسباب الدقيقة لسرطان الثدي ليست مفهومة تماما. ومع ذلك، هناك عوامل معينة معروفة بأنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS).وتشمل هذه الأسباب:-العمر - يزيد الخطر مع تقدمك في السنتاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثديتشخيص سابق لسرطان الثديكتلة ثدي غير سرطانية (حميدة) سابقةكونك طويلة القامة أو تعانين من زيادة الوزن أو السمنةشرب الكحولتشخيص سرطان الثديبعد فحص ثدييك، قد يحيلك الطبيب العام إلى عيادة سرطان الثدي المتخصصة لإجراء مزيد من الفحوصات. قد يشمل ذلك فحص الثدي (التصوير الشعاعي للثدي) أو أخذ عينة صغيرة من أنسجة الثدي لفحصها تحت المجهر (خزعة).مع زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي مع تقدم العمر، يتعين على جميع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و70 عاما إجراء فحص سرطان الثدي كل 3 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220822/دراسة-تكشف-عن-خضار-يقلل-الخلايا-السرطانية-بنسبة-75-1066733549.html
https://sputnikarabic.ae/20211027/الموافقة-على-التجارب-السريرية-لأول-لقاح-ضد-سرطان-الثدي-1050548767.html
https://sputnikarabic.ae/20211020/دواء-جديد-لسرطان-الثدي-المبكر-أول-ظهور-له-منذ-20-عاما-1050489827.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103732/52/1037325267_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_9cd1edf6cad7fe8bf68a8495901afe3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, منوعات
الصحة, منوعات

9 علامات لسرطان الثدي يجب أن تعرفها كل امرأة

11:42 GMT 12.09.2022
CC0 / pixabay / شعار محاربة سرطان الثدي
شعار محاربة سرطان الثدي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
CC0 / pixabay /
تابعنا عبرTelegram
سرطان الثدي هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا، ومعظم النساء المصابات به تزيد أعمارهن عن 50 عاما، ولكن يمكن أيضا أن تصاب النساء الأصغر سنا بسرطان الثدي.
حوالي 1 من كل 8 نساء يتم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي خلال حياتهن. هناك فرصة جيدة للشفاء إذا تم اكتشافها في مرحلة مبكرة.
معظم أورام الثدي ليست سرطانية، ولكن من الأفضل دائما أن يقوم الطبيب بفحصها.
لذلك فإن هناك 9 علامات لسرطات الثدي يجب على النساء الانتباه لها جيدا، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".
خضراوات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
دراسة تكشف عن خضار يقلل الخلايا السرطانية بنسبة 75%
22 أغسطس, 15:25 GMT
1. كتل
العلامة الأولى والأكثر وضوحا هي وجود كتل. يمكن أن يكون التكتل صلبا أو ناعما أو ثابتا أو حتى متحركا. لكن أي شيء لا يشعر بأنه على ما يرام يجب فحصه.
2. ألم
يمكن أن يتألم ثدياك أو يلينا بسبب حمالة الصدر الخاطئة أو حتى عندما تقتربين من الدورة الشهرية، ولكن إذا استمر الألم لأكثر من أسبوعين، فيجب وقتها إجراء اختبار.
3. أوردة بارزة
إذا بدأت فجأة في رؤية أوردة بارزة، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الثدي
4. إفرازات من الحلمات
إذا لم تكوني ترضعين وخرج شيء من حلماتك، فهذا إنذار. يمكن أن تكون تلك الإفرازات مصحوبة بالدم.
5. احمرار
إذا كنت تعانين من احمرار، فيرجى زيارة طبيب أمراض النساء الخاص بك.
سرطان الثدي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2021
الموافقة على التجارب السريرية لأول لقاح ضد سرطان الثدي
27 أكتوبر 2021, 11:30 GMT
6. جلد مدمل
إذا ظهر علامات على جلد ثدييك فجأة مثل التقشير، فقد يكون ذلك بسبب السرطان.
7. الحلمة المقلوبة
إذا كان الورم عالقا في الجزء الخلفي من الحلمة، فقد يقلب الحلمتين.
8. تورم الغدد الليمفاوية
لا تدرك الكثير من النساء أن سرطان الثدي يمكن أن يظهر في شكل تضخم في الغدد الليمفاوية أيضا، مثل كتلة أو تورم في أي من الإبطين.
9. تغير في حجم الثدي
إذا لاحظت تغيرا مفاجئا في حجم الثدي فقد يعني ذلك سرطان الثدي.
شعار محاربة سرطان الثدي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2021
دواء جديد لسرطان الثدي المبكر... أول ظهور له منذ 20 عاما
20 أكتوبر 2021, 15:13 GMT
أسباب الإصابة بسرطان الثدي
الأسباب الدقيقة لسرطان الثدي ليست مفهومة تماما. ومع ذلك، هناك عوامل معينة معروفة بأنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS).
وتشمل هذه الأسباب:-
العمر - يزيد الخطر مع تقدمك في السن
تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي
تشخيص سابق لسرطان الثدي
كتلة ثدي غير سرطانية (حميدة) سابقة
كونك طويلة القامة أو تعانين من زيادة الوزن أو السمنة
شرب الكحول
تشخيص سرطان الثدي
بعد فحص ثدييك، قد يحيلك الطبيب العام إلى عيادة سرطان الثدي المتخصصة لإجراء مزيد من الفحوصات. قد يشمل ذلك فحص الثدي (التصوير الشعاعي للثدي) أو أخذ عينة صغيرة من أنسجة الثدي لفحصها تحت المجهر (خزعة).
مع زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي مع تقدم العمر، يتعين على جميع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و70 عاما إجراء فحص سرطان الثدي كل 3 سنوات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала