https://sputnikarabic.ae/20220913/أتراك-يطالبون-بالرد-على-كييف-على-خلفية-دعواتها-المناهضة-لتركيا-1067667563.html

أتراك يطالبون بالرد على كييف على خلفية دعواتها المناهضة لبلادهم

أتراك يطالبون بالرد على كييف على خلفية دعواتها المناهضة لبلادهم

دعا قراء صحيفة "يني أكيت" التركية، السلطات إلى الرد العاجل على دعوات نظام كييف لفرض عقوبات على الشركات التركية، وذلك على خلفية عدم انضمام أنقرة لقرارات الغرب... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T09:34+0000

2022-09-13T09:34+0000

2022-09-13T09:36+0000

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وأشار المعلقون إلى أن النظام الأوكراني تصرف بنكران تجاه تركيا، وطالب أنقرة بالسلاح، لكنه تحدث ضد رواد الأعمال الأتراك. وطالب كثيرون ردا على مثل هذا السلوك برفض كل مساعدة لكييف.وقال يلماز: "هذا الموقف الأوكراني يثبت أنه كان دائما ذا وجهين. الآن أطلقوا العداء الأول للجمهورية التركية وأظهروا ألوانهم الحقيقية".في حين طالب ملك بسيم التوقف فورا عن بناء المصانع في أوكرانيا، ردا على دعوات كييف المناهضة لتركيا، بحسب الصحيفة التركية.وقال صوفي ديميرشي: "لا تعطوا أي أسلحة لدمى الولايات المتحدة هؤلاء. رد فعلنا يجب أن يكون أشد، يجب على جميع مواطني أوكرانيا مغادرة تركيا... أي نوع من الصداقة هذه؟ هذه خيانة صريحة ونكران الجميل".أفادت صحيفة "Aydinlik" التركية بأن أنقرة طالبت كييف بتفسير الدعوات الأوكرانية لفرض عقوبات على الشركات التركية.وذكرت الصحيفة أن الموقع التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية يجري حملة إعلامية تهدف إلى فرض عقوبات على المصارف التركية ورجال الأعمال الأتراك.ونقلت عن مصادرها أن أنقرة عبرت في 11 سبتمبر/أيلول الجاري عن استيائها من هذه الدعوات للسفير الأوكراني لدى البلاد، وطلبت تقديم تفسيرات من كييف.وقالت المصادر: "مع الأخذ بعين الاعتبار شراكتنا الاستراتيجية القائمة مع أوكرانيا وتضامننا معها والتعاون الشامل، لا يجوز أن يتعرض المواطنون الأتراك والمنظمات التركية لأي قمع في مجال العقوبات، وهذه القضية تحت مراقبتنا الدقيقة".من جانبه قال توجاي أولوتشفيك، وهو سفير تركي سابق، إنه يجب استدعاء سفير أوكرانيا لدى أنقرة إلى وزارة الخارجية وذلك بخصوص الحملة ضد رجال الأعمال الأتراك والمصارف التركية التي بدأت في كييف.يذكر أن صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية أفادت في وقت سابق بوجود قلق كبير يراود الدول الغربية بسبب التقارب الروسي التركي، وتحديدا في المرحلة الأخيرة.

https://sputnikarabic.ae/20220827/المالية-التركية-تطمئن-شركاتها-المتعاملة-مع-الشركات-الروسية-الخاضعة-للعقوبات-1066896611.html

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