https://sputnikarabic.ae/20220913/أمريكا-تعلن-عن-ثاني-حالة-وفاة-مرتبطة-بجدري-القردة-1067698464.html
أمريكا تعلن عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة
أمريكا تعلن عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة على الرغم من تراجع الإصابات في البلاد. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T21:40+0000
2022-09-13T21:40+0000
2022-09-13T21:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جدري القردة
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وذكر بيان صادر عن إدارة الصحة المحلية أن المتوفى وهو من سكان لوس أنجلوس كان يعاني من ضعف شديد في المناعة قبل نقله إلى المستشفى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته، من أجل حماية السرية، بحسب "فرانس برس".وقال البيان إن "الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في المناعة والذين يشتبه في إصابتهم بجدري القردة يتم تشجيعهم على طلب الرعاية الطبية والعلاج في وقت مبكر والبقاء تحت رعاية مقدم الرعاية أثناء مرضهم".وشهدت الولايات المتحدة أول حالة وفاة مرتبطة بالمرض الفيروسي في تكساس وتم الإعلان عنها في 30 أغسطس/ اب الماضي.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تراجعا في الإصابات على الصعيد الوطني منذ منتصف أغسطس.أعلن عن نحو 22000 إصابة في الولايات المتحدة خلال التفشي الحالي لجدري القردة الذي بدأ في مايو/ ايار.أعطت السلطات 460.000 جرعة من اللقاح المضاد للمرض في 35 ولاية وولايات قضائية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220825/أول-مريض-في-العالم-يصاب-بالإيدز-وكورونا-وجدري-القردة-في-وقت-واحد-1066846776.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جدري القردة
الولايات المتحدة الأمريكية, جدري القردة
أمريكا تعلن عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة
21:40 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 21:44 GMT 13.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة على الرغم من تراجع الإصابات في البلاد.
وذكر بيان صادر عن إدارة الصحة المحلية أن المتوفى وهو من سكان لوس أنجلوس كان يعاني من ضعف شديد في المناعة قبل نقله إلى المستشفى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته، من أجل حماية السرية، بحسب "فرانس برس".
وقال البيان إن "الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في المناعة والذين يشتبه في إصابتهم بجدري القردة يتم تشجيعهم على طلب الرعاية الطبية والعلاج في وقت مبكر والبقاء تحت رعاية مقدم الرعاية أثناء مرضهم".
وشهدت الولايات المتحدة أول حالة وفاة مرتبطة بالمرض الفيروسي
في تكساس وتم الإعلان عنها في 30 أغسطس/ اب الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تراجعا في الإصابات على الصعيد الوطني منذ منتصف أغسطس.
أعلن عن نحو 22000 إصابة في الولايات المتحدة خلال التفشي الحالي لجدري القردة الذي بدأ في مايو/ ايار.
أعطت السلطات 460.000 جرعة من اللقاح المضاد للمرض في 35 ولاية وولايات قضائية أخرى.