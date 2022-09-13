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https://sputnikarabic.ae/20220913/أمير-قطر-في-مقدمة-مستقبلي-الرئيس-المصري-لدى-وصوله-الدوحة-فيديو-1067692011.html
أمير قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله الدوحة... فيديو
أمير قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله الدوحة... فيديو
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر في زيارة رسمية، اليوم الثلاثاء، واستقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المطار. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T18:11+0000
2022-09-13T18:11+0000
مصر
قطر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم العربي
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ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد تقدم مستقبلي الرئيس المصري، لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، مساء اليوم. وأضافت الوكالة أن زيارة الرئيس المصري تستغرق يومين.وتأتي الزيارة بعد نحو 3 أشهر من زيارة أمير قطر للقاهرة.وشهدت السعودية في يناير/كانون الثاني 2021، توقيع "اتفاق العُلا" لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات.ومنذ توقيع اتفاق العلا، التقى قائدا البلدين في مناسبات عدة خارج حدود بلديهما، وعقدا محادثات ثنائية على هامش فعاليات ومؤتمرات دولية.كما تبادلا توجيه الدعوات التي بدأت بزيارة أمير قطر إلى القاهرة في يونيو/حزيران الماضي واعتبرتها القاهرة حينها تجسيداً لما تشهده علاقات البلدين من "تقدم".يذكر أن هذه هي أول زيارة من نوعها يقوم بها السيسي لقطر منذ توليه رئاسة مصر في عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20220913/السيسي-في-قطر-زيارة-إنهاء-القطيعة-1067680050.html
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مصر, قطر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي
مصر, قطر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي

أمير قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله الدوحة... فيديو

18:11 GMT 13.09.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار شرم الشيخ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / -
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وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر في زيارة رسمية، اليوم الثلاثاء، واستقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المطار.
ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد تقدم مستقبلي الرئيس المصري، لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، مساء اليوم.
وأضافت الوكالة أن زيارة الرئيس المصري تستغرق يومين.

وتأتي الزيارة بعد نحو 3 أشهر من زيارة أمير قطر للقاهرة.
وشهدت السعودية في يناير/كانون الثاني 2021، توقيع "اتفاق العُلا" لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات.
السيسي في قطر.. زيارة إنهاء القطيعة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
السيسي في قطر.. زيارة إنهاء القطيعة
13:49 GMT
ومنذ توقيع اتفاق العلا، التقى قائدا البلدين في مناسبات عدة خارج حدود بلديهما، وعقدا محادثات ثنائية على هامش فعاليات ومؤتمرات دولية.
كما تبادلا توجيه الدعوات التي بدأت بزيارة أمير قطر إلى القاهرة في يونيو/حزيران الماضي واعتبرتها القاهرة حينها تجسيداً لما تشهده علاقات البلدين من "تقدم".
يذكر أن هذه هي أول زيارة من نوعها يقوم بها السيسي لقطر منذ توليه رئاسة مصر في عام 2014.
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