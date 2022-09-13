https://sputnikarabic.ae/20220913/أنقرة-أبلغت-الائتلاف-السوري-المعارض-بضرورة-مغادرة-أراضيها-قبل-نهاية-العام--1067690415.html
أنقرة أبلغت "الائتلاف السوري المعارض" بضرورة مغادرة أراضيها قبل نهاية العام
أنقرة أبلغت "الائتلاف السوري المعارض" بضرورة مغادرة أراضيها قبل نهاية العام
قالت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" أن جهاز الاستخبارات التركي أبلغ أعضاء ما يسمى (الائتلاف السوري المعارض) بضرورة مغادرة الأراضي التركية قبل نهاية العام الجاري. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T17:17+0000
2022-09-13T17:17+0000
2022-09-13T17:17+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
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وأضافت المصادر أن هذه البلاغ الذي يشكل مفصلا في حياة هذا الكيان الذي يتخذ من تركيا مقرا لنشاطاته، أتى بعد قرار سياسي تم اتخاذه في تركيا مؤخرا على خلفية التقارب (السوري- التركي) برعاية روسيا.وكشفت المصادر أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قررت إغلاق كافة مكاتب "الائتلاف المعارض" في تركيا، ووقف تمويل أعضائه وفق جدول زمني محدد ينتهي في مدة أقصاها نهاية العام الحالي.وأكدت المصادر أنه سيسمح لمن يرغب من أعضاء "الائتلاف" من الحاصلين على الجنسية التركية أو الإقامة الدائمة بالبقاء على الأراضي التركية، لكن دون ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي.وعلى مدار السنوات الماضية، واظبت أنقرة على تأمين مكاتب خاصة لما يسمى "الائتلاف المعارض السوري" على أراضيها، بالإضافة إلى تخصيص أعضائه برواتب شهرية إلى جانب رزمة من الامتيازات الأخرى.
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أنقرة أبلغت "الائتلاف السوري المعارض" بضرورة مغادرة أراضيها قبل نهاية العام
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قالت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" أن جهاز الاستخبارات التركي أبلغ أعضاء ما يسمى (الائتلاف السوري المعارض) بضرورة مغادرة الأراضي التركية قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت المصادر أن هذه البلاغ الذي يشكل مفصلا في حياة هذا الكيان الذي يتخذ من تركيا مقرا لنشاطاته، أتى بعد قرار سياسي تم اتخاذه في تركيا مؤخرا على خلفية التقارب (السوري- التركي) برعاية روسيا.
وكشفت المصادر أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قررت إغلاق كافة مكاتب "الائتلاف المعارض" في تركيا، ووقف تمويل أعضائه وفق جدول زمني محدد ينتهي في مدة أقصاها نهاية العام الحالي.
وتابعت المصادر: "تم إبلاغ عدد من أعضاء الائتلاف السوري المعارض عن طريق الأجهزة الأمنية التركية بضرورة إيجاد مكان آخر لممارسة النشاط السياسي الخاص بـ(المعارضة السورية) على أن يكون خارج الأراضي التركية، وإنهاء جميع النشاطات السياسة والإعلامية المرتبطة بهذا الائتلاف في موعد أقصاه نهاية العام الجاري".
وأكدت المصادر أنه سيسمح لمن يرغب من أعضاء "الائتلاف" من الحاصلين على الجنسية التركية أو الإقامة الدائمة بالبقاء على الأراضي التركية، لكن دون ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي.
المصادر أضافت بأن "أعضاء الائتلاف بدؤوا بالفعل البحث عن خيارات أخرى لفتح مكاتب لهم ضمن بعض دول الخليج".
وعلى مدار السنوات الماضية، واظبت أنقرة على تأمين مكاتب خاصة لما يسمى "الائتلاف المعارض السوري" على أراضيها، بالإضافة إلى تخصيص أعضائه برواتب شهرية إلى جانب رزمة من الامتيازات الأخرى.